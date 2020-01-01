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Краснодар
Краснодар
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Сайт
fckrasnodar.ru
Страна
Россия
Стадион
ФК Краснодар
Тренер
Сергей Матвеев
С. Матвеев
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Шалимов говорит про нытиков и дармоедов. Но сам жаловался в медиа и провалил работу
#Игорь Шалимов
04 мая, 14:45
Коронавирус в клубах РПЛ. Замешаны уже 7 из 16
#коронавирус
22 мая, 18:35
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
РПЛ уже борется с коронавирусом. Болельщикам меряют температуру, а те посвящают вирусу баннеры
#РПЛ
15 марта, 20:29
О, так чемпионская интрига в РПЛ жива! «Краснодар» в 6 очках от «Зенита», а между ними матч в апреле
#РПЛ
09 марта, 21:34
Колючие отношения Ари и «Спартака»: ушел из-за денег и комаров – теперь удаляется и много забивает
#Ари
09 марта, 19:15
Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ
#Дмитрий Столбиков
02 марта, 14:00
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля, 19:20
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