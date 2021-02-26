Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»

Сезон в еврокубках для российских клубов официально завершен после поражения «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

Кто участвовал от России в сезоне-2020/21

По итогам прошлого сезона «Зенит» и «Локомотив» выходили напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» должен был пройти одного соперника перед групповым этапом ЛЧ.

ЦСКА попал напрямую в группу Лиги Европы.

«Ростов» начинал с третьего раунда квалификации.

«Динамо» – со второго раунда.

Лига чемпионов

«Краснодар» прошел ПАОК, дважды победив по 2:1. В ЛЧ Россия впервые выставила три команды на групповом этапе. Раньше у российских команд уже было несколько попыток попасть в группу втроем, но только осенью 2020-го это получилось.

⤵️ «Краснодар» занял третье место, набрав в группе пять очков:

Дома крупно уступил «Челси», в гостях – сыграл вничью в ничего не решавшем матче.

«Севилье» дважды обидно.

С «Ренном» – 1:1 в гостях, а победа 1:0 вывела «Краснодар» в плей-офф ЛЕ.

⬇️ «Локомотив» занял последнее место с тремя очками, ни разу не победив:

Два поражения от «Баварии».

Две ничьи с «Атлетико».

Ничья и поражение в играх с «Зальцбургом».

⬇️ «Зенит» выступил хуже всех – последнее место всего с одним очком:

Два поражения от «Боруссии».

Два поражения от «Брюгге» (и даже разгром в гостях – 0:3).

Поражение и домашняя ничья с «Лацио».

Итог: два клуба вылетели, еще один – спустился в ЛЕ.