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#Лига Европы #Футбол #Лига чемпионов #Краснодар #ЦСКА #Зенит #Локомотив #Динамо #Ростов

Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»

2 часа назад

Сезон в еврокубках для российских клубов официально завершен после поражения «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

Кто участвовал от России в сезоне-2020/21

По итогам прошлого сезона «Зенит» и «Локомотив» выходили напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

  • «Краснодар» должен был пройти одного соперника перед групповым этапом ЛЧ.
  • ЦСКА попал напрямую в группу Лиги Европы.
  • «Ростов» начинал с третьего раунда квалификации.
  • «Динамо» – со второго раунда.

Лига чемпионов

«Краснодар» прошел ПАОК, дважды победив по 2:1. В ЛЧ Россия впервые выставила три команды на групповом этапе. Раньше у российских команд уже было несколько попыток попасть в группу втроем, но только осенью 2020-го это получилось.

⤵️ «Краснодар» занял третье место, набрав в группе пять очков:

  • Дома крупно уступил «Челси», в гостях – сыграл вничью в ничего не решавшем матче.
  • «Севилье» дважды обидно.
  • С «Ренном» – 1:1 в гостях, а победа 1:0 вывела «Краснодар» в плей-офф ЛЕ.

⬇️ «Локомотив» занял последнее место с тремя очками, ни разу не победив:

⬇️ «Зенит» выступил хуже всех – последнее место всего с одним очком:

Итог: два клуба вылетели, еще один – спустился в ЛЕ.

Лига Европы

⬇️ Российский евросезон начался с удивительного поражения «Динамо» в одноматчевом противостоянии с тбилисским «Локомотивом» – 1:2.

⬇️ «Ростов» поразил не меньше – проиграл с таким же счетом дома «Маккаби» из Хайфы. И все это – еще квалификация!

⬇️ ЦСКА – единственный российский клуб на групповом этапе ЛЕ. Последнее место без побед. С каждым из соперников («Вольфсберг», «Фейеноорд», «Динамо» Загреб) ЦСКА сыграл вничью и проиграл.

⬇️ «Краснодар» в 1/16 финала проиграл загребскому «Динамо» 2:3 и 0:1. Вылет.

Итог: два клуба вылетели еще до группового этапа, еще один – по его итогам. И еще один – в плей-офф.

Ужасаемся вместе:

⛔️ В Лиге Европы русские команды вылетали от клубов Грузии, Израиля и Хорватии (а если брать в расчет ЦСКА – еще и от команды Австрии).

⛔️ В Лиге чемпионов помимо команд топ-5 наших громили бельгийцы и выбивали австрийцы.

⛔️ На групповом этапе обоих еврокубков русские клубы провели 24 матча. Победили всего однажды, а проиграли 14 раз.

⛔️ Считаем итог всего евросезона: 30 игр, три победы (все – «Краснодара»), девять ничьих и 18 поражений.

⛔️ Забитых голов в два раза меньше чем пропущенных – 26 против 52.

⛔️ Россия занимала 19-е место в сезоне-2020/21 в клубном рейтинге УЕФА перед ответной игрой «Краснодара» с «Динамо». В общем рейтинге Россия идет седьмой (впереди – топ-5 и Португалия) с минимальным преимуществом перед Голландией, Бельгией и Австрией.

В сезоне-2021/22 Россия выставит пять клубов:

  • Две команды в ЛЧ. Чемпион попадет напрямую в группу, вице-чемпион – в третий квалификационный раунд.
  • Одну команду в ЛЕ. Туда отправится победитель Кубка России. Или бронзовый призер, если Кубок завоюет чемпион или вице-чемпион.
  • Две команды в Лиге конференций – новом турнире УЕФА. Туда попадут те, кто займет в сезоне РПЛ третье и четвертое места. Или попадет пятая команда, если третья окажется в ЛЕ.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
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