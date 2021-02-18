Наши клубы не очень хорошо играют в еврокубках после зимних сборов. Некоторые даже винят в этом межсезонье
Как развивался матч «Краснодара» и «Динамо» З
Если коротко:
1. «Краснодар» почти все время по ходу встречи находился в статусе отыгрывающегося. На первый гол Петковича прилетел мяч Берга. После дубля Петковича «Краснодар» ответил результативным ударом Классона.
После гола Атимвена хозяева уже ничего результативного не предприняли.
2. В целом «Краснодар» смотрелся бодро. В конце первого тайма зажимал «Динамо» у его ворот. Также «Краснодар» неплохо огрызался в конце встречи.
3. Но «Динамо» в целом смотрелось поопаснее. И это неудивительно. Для «Краснодара» это был первый официальный матч в 2021-м после зимнего перерыва. «Динамо» до первого матча 1/16-й Лиги Европы провело семь встреч в чемпионате Хорватии.
После матча прозвучала типичная отмазка: первая игра после перерыва. Но в «Краснодаре» все-таки настроены на работу над ошибками
После матча Евгений Городов сказал:
«Первая игра после долгого перерыва. «Загреб» уже начал свой чемпионат, у нас это первая игра. Наверное, надо было немножко разбегаться, войти в игру, ритм почувствовать. В принципе, нормально сыграли».
Правда, потом Городов отметил, что команда постарается исправиться в ответном матче. Такого же мнения и Мартынович:
«Будем готовиться и оптимистически настраиваться на следующий матч, чтобы постараться исправить ситуацию. Шансы есть всегда. Надо верить, вам тоже надо верить, что мы сможем это сделать»
Кстати, наши клубы традиционно не очень хорошо выступают в плей-офф ЛЕ после зимних сборов
Для наглядности возьмем последнюю лигоевропейскую пятилетку (плей-офф).
Сезон-2015/16:
❌ «Локомотив»: поражение (0:2) и ничья (1:1) с «Фенербахче». Не прошел в следующий раунд.
❌ «Краснодар»: два поражения от «Спарты» (0:1, 0:3). Не прошел в следующий раунд
Сезон-2016/17:
✅ «Краснодар»: прошел «Фенербахче» (1:0, 1:1). Но вылетел от «Сельты» в 1/8 финала (1:2, 0:2).
✅ «Ростов»: прошел «Спарту» (4:0, 1:1). Но вылетел от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала (1:1, 0:1).
❌ «Зенит»: проиграл «Андерлехту» на выезде – 0:2. Обыграл его дома – 1:3. Но не прошел в следующий раунд.
Сезон-2017/18:
✅ «Локомотив»: 1/6 финала, «Ницца» – пройдено (3:2, 1:0). 1/8 финала – разгром от «Атлетико» (0:3, 1:5).
❌ «Спартак»: вылетел в 1/16 финала от «Атлетика» (1:3, 2:1).
✅ «Зенит»: прошел «Селтик» (0:1, 3:0) и вылетел от «Лейпцига» в 1/8 финала (1:2, 1:1).
✅ ЦСКА: смял «Црвену Звезду» в 1/16 (0:0, 1:0); прошел «Лион» в 1/8 (0:1, 3:2). В четвертьфинале его притормозил «Арсенал» (1:4, 2:2).
Сезон-2018/19:
✅ «Зенит»: вылетел в 1/8 финала (прошел «Фенербахче», но споткнулся о «Вильярреал»).
✅ «Краснодар»: побил «Байер», вылетел от «Валенсии» в 1/8.
Сезон-2019/20:
- Не было команд из России в плей-офф.
За пять сезонов у русских клубов было 11 попыток пройти в следующую стадию еврокубков. Реализованы только семь. В сезоне-2019/20 наших клубов не было в плей-офф вообще.
После поражений представители наших команд часто вспоминали влияние межсезонья на текущую форму. Например, Массимо Каррера говорил, что зимний перерыв повлиял на форму «Спартак» в 2017-м, но сборы несколько собрали команду. Мирча Луческу донес примерно такую же мысль после поражения от «Андерлехта» в сезоне-2017/18.