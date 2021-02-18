Наши клубы не очень хорошо играют в еврокубках после зимних сборов. Некоторые даже винят в этом межсезонье

Как развивался матч «Краснодара» и «Динамо» З

Если коротко:

1. «Краснодар» почти все время по ходу встречи находился в статусе отыгрывающегося. На первый гол Петковича прилетел мяч Берга. После дубля Петковича «Краснодар» ответил результативным ударом Классона.

После гола Атимвена хозяева уже ничего результативного не предприняли.

2. В целом «Краснодар» смотрелся бодро. В конце первого тайма зажимал «Динамо» у его ворот. Также «Краснодар» неплохо огрызался в конце встречи.

3. Но «Динамо» в целом смотрелось поопаснее. И это неудивительно. Для «Краснодара» это был первый официальный матч в 2021-м после зимнего перерыва. «Динамо» до первого матча 1/16-й Лиги Европы провело семь встреч в чемпионате Хорватии.