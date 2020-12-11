Последний раз смотрим на результаты наших в Европе – и плачем

Завершился групповой этап еврокубков – очень грустное для наших клубов время.

Коротко, горькие факты:

Всего одна победа – у «Краснодара» в пятом туре Лиги чемпионов.

Девять раз наши команды добывали ничью. Поражений было 14 штук.

Грустный итог выступлениям наших клубов в еврокубках подвел ЦСКА, проиграв загребскому «Динамо» (1:3). У ЦСКА не было побед в еврокубках с декабря прошлого года.

Только «Краснодар» сыграет весной в плей-офф еврокубка (Лиги Европы). ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» пролетели мимо.