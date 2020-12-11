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#РПЛ #Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Локомотив #Лига Европы #Краснодар #ЦСКА

Последний раз смотрим на результаты наших в Европе – и плачем

11 декабря, 00:56
Николай Живоглядов
Илья Егоров

Завершился групповой этап еврокубков – очень грустное для наших клубов время.

Коротко, горькие факты:

  • Всего одна победа – у «Краснодара» в пятом туре Лиги чемпионов.
  • Девять раз наши команды добывали ничью. Поражений было 14 штук.
  • Грустный итог выступлениям наших клубов в еврокубках подвел ЦСКА, проиграв загребскому «Динамо» (1:3). У ЦСКА не было побед в еврокубках с декабря прошлого года.

Только «Краснодар» сыграет весной в плей-офф еврокубка (Лиги Европы). ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» пролетели мимо.

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Все фото: официальный сайт ЦСКА
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