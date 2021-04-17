Психоз Азмуна в матче с «Краснодаром»: накричал на выбежавших фанатов и снес Сафонова
«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2. «Зенит» проигрывал 0:2, но все перевернула четверная замена. Спасительный гол забил Мостовой, который перед этим как раз вышел на поле. Еще один мяч на счету Сердара Азмуна.
Этот гол – драма, которая перевернула весь матч. Матвей Сафонов пошел на мяч и оставил ворота. Азмун в падении катнул его в пустоту – защитники удар не накрыли. В этом же моменте Азмун повздорил с фанатами. Несколько человек выбежали на поле – Азмун отправил их обратно.
Таким был гол Азмуна:
Потом на поле побежали фанаты. Один из них мелькнул сразу после гола – он попал в итоговый обзор матча. Его поймал Азмун, накричал и отправил обратно на трибуны. Был еще один фанат, которого тоже отловил Азмун.
Ключевой эпизод произошел уже при равном счете. Игроки «Зенита» прессинговали Сафонова. Во время выноса мяча он попал в голову одному из них, а дальше Азмун пошел в борьбу. Сафонов выловил мяч в воздухе, но Азмун влетел ему в корпус. Сразу извинился, показал на игру в мяч, но получил от судьи желтую карточку. Из-за нее он пропустит игру против «Ротора».
Ионов отметил в послематчевом интервью, что именно гол Азмуна изменил игру. После него «Краснодар» расклеился и потерял контроль. Азмун мог стать и полноценным героем матча. Уже на 96-й минуте он принял мяч в центре штрафной, но удар накрыли защитники. Пока Азмун лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Он забил в этом сезоне 16 голов.
Для «Зенита» дисквалификация Азмуна опасна со стороны турнирной таблицы. Потеря очков в игре с «Краснодаром» позволила «Локомотиву» приблизиться на расстояние шести очков. Если «Спартак» выиграет следующий матч, то расстояние второй команды РПЛ до «Зенита» сократится до пяти очков. В чемпионате останется еще четыре тура.
«Зенит» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Краснодаром». Сравнял счет после четверной замены