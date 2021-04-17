Психоз Азмуна в матче с «Краснодаром»: накричал на выбежавших фанатов и снес Сафонова

Ключевой эпизод произошел уже при равном счете. Игроки «Зенита» прессинговали Сафонова. Во время выноса мяча он попал в голову одному из них, а дальше Азмун пошел в борьбу. Сафонов выловил мяч в воздухе, но Азмун влетел ему в корпус. Сразу извинился, показал на игру в мяч, но получил от судьи желтую карточку. Из-за нее он пропустит игру против «Ротора».

Ионов отметил в послематчевом интервью, что именно гол Азмуна изменил игру. После него «Краснодар» расклеился и потерял контроль. Азмун мог стать и полноценным героем матча. Уже на 96-й минуте он принял мяч в центре штрафной, но удар накрыли защитники. Пока Азмун лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Он забил в этом сезоне 16 голов.

Для «Зенита» дисквалификация Азмуна опасна со стороны турнирной таблицы. Потеря очков в игре с «Краснодаром» позволила «Локомотиву» приблизиться на расстояние шести очков. Если «Спартак» выиграет следующий матч, то расстояние второй команды РПЛ до «Зенита» сократится до пяти очков. В чемпионате останется еще четыре тура.

«Зенит» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Краснодаром». Сравнял счет после четверной замены