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«Зенит» сделал четверную замену в матче с «Краснодаром»
2 часа назад
Все произошло в матче «Зенита» и «Краснодара» в 26-м туре РПЛ. «Зенит» сделал четверную замену на 65-й минуте матча.
- Вышли: Мостовой, Сутормин, Оздоев, Дриусси.
- Ушли: Малком, Караваев, Чистяков, Дзюба.
В этом сезоне РПЛ командам разрешено делать по пять замен за матч. Изменение в правилах действует из-за пандемии коронавируса.
На момент четверной замены «Зенит» проигрывал со счетом 0:2. Алексей Ионов оформил первый дубль в составе «Краснодара».
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