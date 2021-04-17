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#РПЛ #Футбол #Зенит #Краснодар

«Зенит» сделал четверную замену в матче с «Краснодаром»

2 часа назад

Все произошло в матче «Зенита» и «Краснодара» в 26-м туре РПЛ. «Зенит» сделал четверную замену на 65-й минуте матча.

  • Вышли: Мостовой, Сутормин, Оздоев, Дриусси.
  • Ушли: Малком, Караваев, Чистяков, Дзюба.

В этом сезоне РПЛ командам разрешено делать по пять замен за матч. Изменение в правилах действует из-за пандемии коронавируса.

На момент четверной замены «Зенит» проигрывал со счетом 0:2. Алексей Ионов оформил первый дубль в составе «Краснодара».

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ионов 7
Ионов 61
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 76
Мостовой 86
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