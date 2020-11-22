Защитник заменил вратаря во время серии пенальти. И отбил решающий удар

«Орландо» и «Нью-Йорк Сити» играли в плей-офф МЛС. Основное время закончили со счетом 1:1, а потом довели игру до серии пенальти. Вратарь Педро Гальесе еще по ходу дополнительного времени получил желтую карточку. Во время серии пенальти он отбил удар, но судья увидел в действиях Гальесе нарушение правил. И дал ему вторую карточку.

В карьере Гальесе была еще одна серьезная ошибка:

Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч

Тогда в ворота встал защитник Родриго Шлегель. И вытащил решающий удар: