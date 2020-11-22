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Педро Гальесе
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#Родриго Шлегель #Футбол #МЛС #Педро Гальесе

Защитник заменил вратаря во время серии пенальти. И отбил решающий удар

4 часа назад
Александр Плеханов

твиттер МЛС

«Орландо» и «Нью-Йорк Сити» играли в плей-офф МЛС. Основное время закончили со счетом 1:1, а потом довели игру до серии пенальти. Вратарь Педро Гальесе еще по ходу дополнительного времени получил желтую карточку. Во время серии пенальти он отбил удар, но судья увидел в действиях Гальесе нарушение правил. И дал ему вторую карточку. 

В карьере Гальесе была еще одна серьезная ошибка:

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Тогда в ворота встал защитник Родриго Шлегель. И вытащил решающий удар:

Клуб уже приготовил для Шлегеля специальную вратарскую форму. Сам он опубликовал вратарское фото в инстаграме и подписал: «Пишем нашу историю все вместе». Твиттер МЛС бомбит фотографиями с эмоциями Шлегеля в момент, когда он отбил пенальти.

«В Педро Гальесе я полностью уверен. Это партнер, с которым у меня сложились прекрасные отношения в этом году. Он мне очень помог. Сказал мне просто быть спокойным и доверять ощущениям. Поэтому я очень ему благодарен», – рассказал Шлегель на пресс-конференции.

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