«Байер» пропустил вообще без ударов по воротам. Вратарь срезал мяч во время паса защитника
Начудил вратарь Лукаш Градецки. В начале второго тайма защитник «Байера» спокойно с фланга откатил ему мяч (который даже не шел в ворота). Градецки решил сразу выбить, но промахнулся по мячу так странно, что тот полетел за линию.
Градецки после игры: «Сегодня я был идиотом. Спасибо Драговичу [забил победный гол], он спас меня. Я пытался выбить мяч, но понятия не имею, что случилось с моими ногами».
Еще в этом сезоне Градецки привез два пенальти (со «Славией» в ЛЕ и «Боруссией М») и наошибался в финале кубка с «Баварией» (0:3). Но в «Байере» ему доверяют, а тренер Бош часто хвалит.
Самый смешной гол Бундеслиги: вратарь «Байера» забил с пенальти, праздновал и пропустил с 50-и метров
В прошлом сезоне с Градецки тоже была прикольная история. Он отыграл половину первого тайма, почти ничего не видя:
«Это произошло, когда Серж Гнабри столкнулся со мной и встряхнул мою диафрагму. Я вообще ничего не видел в течение 30 секунд. Линза застряла в уголке глаза и раздражала меня». Этим глазом я практически не видел ничего на протяжении 20 минут, пока не наступил перерыв. Можно сказать, что я играл с одним глазом».
Тогда «Байер» победил, а Градецки сделал 10 сейвов.