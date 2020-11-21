«Байер» пропустил вообще без ударов по воротам. Вратарь срезал мяч во время паса защитника

Градецки после игры: «Сегодня я был идиотом. Спасибо Драговичу [забил победный гол], он спас меня. Я пытался выбить мяч, но понятия не имею, что случилось с моими ногами».

Еще в этом сезоне Градецки привез два пенальти (со «Славией» в ЛЕ и «Боруссией М») и наошибался в финале кубка с «Баварией» (0:3). Но в «Байере» ему доверяют, а тренер Бош часто хвалит.

Самый смешной гол Бундеслиги: вратарь «Байера» забил с пенальти, праздновал и пропустил с 50-и метров