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Байер
Леверкузен
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Сайт
https://www.bayer04.de/en-us/
Страна
Германия
Стадион
Бай-Арена
Тренер
Петер Бош
П. Бош
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Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая, 01:01
Новый сэйв защитника из Бундеслиги в паре метров от пустых ворот 👀
#Нико Эльведи
23 мая, 19:15
В «Байере» вышел самый юный игрок в истории. Говорят, его трансфер нарушил соглашение о молодежи
#Флориан Виртц
18 мая, 23:03
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Самый смешной гол Бундеслиги: вратарь «Байера» забил с пенальти, праздновал и пропустил с 50-и метров
#Ханс-Йорг Бутт
17 апреля, 18:50
Вратарь «Байера» полтайма ничего не видел из-за выпавшей линзы. В этом матче он победил «Баварию»
#Лукаш Градецки
01 декабря 2019, 12:20
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
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