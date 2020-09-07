15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
🍺 В 2013 году «Бавария» праздновала чемпионство, и Джером Боатенг вылил на Франка Рибери бокал пива. Рибери (он мусульманин) сначала обиделся, но потом Боатенг его успокоил. Пиво было безалкогольным.
🍺 Автор первого гола в истории Бундеслиги Фридхельм Конецка работал в дортмундской пивоварне.
🍺 Одна из трибун стадиона «Байера» названа в честь спонсора – пивной марки Bitburger.
🍺 Первое воспоминание Юргена Клоппа после празднования чемпионства в 2012 году: «Я проснулся. И лежал в грузовике, который был в большом заводском цеху. Потом я еще встретил Ватцке. Мы были там одни».
🍺 В 2018 на матче «Фортуны» болельщик нес восемь стаканов с пивом. И одновременно ел хот-дог.
🍺 Во время пандемии болельщики «Униона» покупали на клубном сайте виртуальное пиво. Так они финансово поддерживали клуб.
🍺 Veltins вернул себе восемь тысяч литров пива со стадиона «Шальке», когда стало известно, что мартовская игра пройдет без зрителей.
🍺 Обычно на игре «Шальке» выпивают 30 тысяч литров пива. Это по пол-литра на каждого.
🍺 В прошлом году самое дешевое пиво было у дортмундской «Боруссии» (3,90 евро за пол-литра). А самое дорогое – у «Баварии», «Лейпцига», «Айнтрахта» из Франкфурта, «Вердера» и «Герты» (4,40 евро).
🍺 Пьют на стадионах Германии и дети. Надеемся, что пиво безалкогольное.
🍺 В конце 60-х «Баварию» тренировал хорват Бранко Зебец. Он был настолько авторитарен, что даже запретил игрокам пить пиво. Они не выдержали и заставили руководство уволить Зебеца.
🍺 Джон Бон Джови рассказывал, что видел, как игроки «Баварии» пили пиво и виски в баре. На следующий день они разгромили «Челси» 3:0.
🍺 На стадионе «Боруссии» установлено 200 специальных трубок, куда можно выбросить стакан.
🍺 А «Унион» возвращает евро, если болельщик приносит пластик обратно в магазин, а не оставляет на полу.
🍺 «Айнтрахт» из Брауншвейга в 70-х был близок к банкротству. Клубу помогла пивная компания Jägermeister, но немецкий футбольный союз запрещал рекламу алкоголя. И тогда «Айнтрахт» заменил свое лого на логотип спонсора. И законно получил от Jägermeister 800 тысяч марок.