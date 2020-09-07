15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪

🍺 В 2013 году «Бавария» праздновала чемпионство, и Джером Боатенг вылил на Франка Рибери бокал пива. Рибери (он мусульманин) сначала обиделся, но потом Боатенг его успокоил. Пиво было безалкогольным.

🍺 Автор первого гола в истории Бундеслиги Фридхельм Конецка работал в дортмундской пивоварне.

🍺 Одна из трибун стадиона «Байера» названа в честь спонсора – пивной марки Bitburger.

🍺 Первое воспоминание Юргена Клоппа после празднования чемпионства в 2012 году: «Я проснулся. И лежал в грузовике, который был в большом заводском цеху. Потом я еще встретил Ватцке. Мы были там одни».

🍺 В 2018 на матче «Фортуны» болельщик нес восемь стаканов с пивом. И одновременно ел хот-дог.