Неймар не дописал всего одну букву – и поздравил «Байер» вместо «Баварии» на аудиторию в 48 млн подписчиков
Неймар очень болезненно воспринял поражение. Сразу после конца матча он заплакал.
Его утешали и свои.
И чужие.
Вероятно, из-за всех этих переживаний Неймар странно ошибся, когда в твиттере благодарил фанатов и уважительно поздравлял соперника.
Что? «Байер»? Да. Неймар не дописал одну букву:
- BAYERN – Бавария
- BAYER – Байер
В странах с латинским алфавитом это вечная сложность. В том числе поэтому «Байер» везде приписывает себе 04, а «Бавария» часто добавляет «Мюнхен».
Среди реакций на ошибку Неймара есть конспирологическая версия: он сделал это специально, чтобы затроллить «Баварию» через вечный мем про «NEVERкузен» – пародия на город Леверкузен и на суперспособность «Байера» проигрывать финалы.
Только в XXI веке клуб:
- Дважды брал серебро Бундеслиги.
- Трижды проигрывал финал Кубка Германии.
- Проиграл финал ЛЧ.
Последний финал «Байер» проиграл в Кубке 4 июля – как раз «Баварии».
Кстати, сам «Байер» отреагировал на ошибку Неймара так:
Наконец-то Леверкузен хоть что-то выиграл.