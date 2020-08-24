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#Неймар #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #ПСЖ #Байер

Неймар не дописал всего одну букву – и поздравил «Байер» вместо «Баварии» на аудиторию в 48 млн подписчиков

24 августа, 04:20

Неймар очень болезненно воспринял поражение. Сразу после конца матча он заплакал. 

Его утешали и свои. 

И чужие.

Вероятно, из-за всех этих переживаний Неймар странно ошибся, когда в твиттере благодарил фанатов и уважительно поздравлял соперника. 

«Проигрыш – это часть спорта. Мы все стараемся и боремся до конца. Спасибо за поддержку и преданность каждого из вас. И поздравляем «Байер»

Что? «Байер»? Да. Неймар не дописал одну букву: 

  • BAYERN – Бавария
  • BAYER – Байер

В странах с латинским алфавитом это вечная сложность. В том числе поэтому «Байер» везде приписывает себе 04, а «Бавария» часто добавляет «Мюнхен».

Среди реакций на ошибку Неймара есть конспирологическая версия: он сделал это специально, чтобы затроллить «Баварию» через вечный мем про «NEVERкузен» – пародия на город Леверкузен и на суперспособность «Байера» проигрывать финалы.

Только в XXI веке клуб:

  • Дважды брал серебро Бундеслиги.
  • Трижды проигрывал финал Кубка Германии.
  • Проиграл финал ЛЧ.

Последний финал «Байер» проиграл в Кубке 4 июля – как раз «Баварии».

Кстати, сам «Байер» отреагировал на ошибку Неймара так:

Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
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vladik12
25 августа, 14:49

Наконец-то Леверкузен хоть что-то выиграл.

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