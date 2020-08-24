Неймар не дописал всего одну букву – и поздравил «Байер» вместо «Баварии» на аудиторию в 48 млн подписчиков

Что? «Байер»? Да. Неймар не дописал одну букву:

BAYERN – Бавария

BAYER – Байер

В странах с латинским алфавитом это вечная сложность. В том числе поэтому «Байер» везде приписывает себе 04, а «Бавария» часто добавляет «Мюнхен».

Среди реакций на ошибку Неймара есть конспирологическая версия: он сделал это специально, чтобы затроллить «Баварию» через вечный мем про «NEVERкузен» – пародия на город Леверкузен и на суперспособность «Байера» проигрывать финалы.

Только в XXI веке клуб:

Дважды брал серебро Бундеслиги.

Трижды проигрывал финал Кубка Германии.

Проиграл финал ЛЧ.

Последний финал «Байер» проиграл в Кубке 4 июля – как раз «Баварии».

Кстати, сам «Байер» отреагировал на ошибку Неймара так: