Лунев – в «Байере». Надо удивляться? Какие шансы? Как сейчас дела у «Байера»?
Андрей Лунев перешел в «Байер». Он подписал двухлетний контракт с новым клубом. Лунев уезжает в Германию в статусе свободного агента – его контракт с «Зенитом» уже завершился. Со стороны Лунева трансфер подтвердило агентство, которое курировало трансфер. Аккаунты сборной России уже выкладывают фотографии Лунева на фоне логотипа «Байера».
«Лунев осуществил мечту». Почему везде мелькают эти слова?
Андрей Лунев провел в России всю карьеру. Ему 29 лет, последний клуб – «Зенит». В Санкт-Петербурге Лунев был с 2016 года, выиграл три чемпионства, но после последнего сезона не поехал на Евро. Он был в расширенном составе сборной, а в последний момент все-таки остался вне заявки. Черчесов объяснял: этому мешала клубная ситуация.
Агенты уже подтвердили, что отсутствие нового контракта в «Зените» не связано с желанием выбить из клуба лишние деньги. В интервью «СЭ» Лунев уже сравнивал европейские матчи и игры в России: «Это самые футбольные игры, потому что у нас не всегда бывает что-то похожее на футбол». И там же говорил, что европейские игроки ничего не боятся.
Главное – это интервью Лунева в программе «Разговор PRO». Sportbox публиковал выдержку, где Лунев рассказывал о целях: «У меня есть детская мечта – играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня». Там же Лунев говорил, что постарается зацепиться за возможность. Это было еще в апреле 2020 года.
Какие перспективы у Лунева в Бундеслиге?
Лукаш Градецки – основной вратарь «Байера». Ему 31 год, играет за сборную Финляндии. Градецки провел в основе все три матча на Евро-2020. Это он взял пенальти в игре с Данией, пропустил от Алексея Миранчука, а в матче с Бельгией забил автогол. Финляндия не вышла из группы с тремя очками, но заняла место выше России.
Градецки мелькал в наших фактах об игроках Евро-2020. Мы знаем о нем такое: «Родился в Словакии, но: «На 97% финн». Когда ему был год, его отец, волейболист, перешел играть в финский клуб». Transfermarkt оценивает этого вратаря в 6 миллионов евро. Он играет за «Байер» с 2018 года, когда перешел из «Айнтрахта». Так он тащит в «Байере»:
Был и такой сейв в Лиге Европы, где Градецки вытащил пенальти и отбил добивание:
Даже у такого вратаря бывают ошибки. Самая известная была в матче с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. Он неудачно отпасовал Дмитрию Баринову, который сразу пнул мяч в ворота. Иногда «Байер» пропускает даже без ударов по воротам. Мы рассказывали об одной из ошибок Градецки, когда он просто не принял мяч после паса защитника.
Градецки – яркий и сильный первый номер клуба. Тактико-аналитический канал Blocknote анализировал перспективы Лунева со стороны соперничества с Градецки. Лунев проигрывает ему в решениях и передачах под давлением. Еще один важный фактор: Градецки знает несколько языков и хорошо взаимодействует с защитой «Байера».
За карьеру Градецки и сам пробивался через конкуренцию, но он приходил в «Байер» с положительным настроем. Тогда рассказывал о себе в интервью сайту Бундеслиги: «Открытый, веселый парень, который умеет хорошо играть и шутить. Я почти всегда говорю правду и не умею врать». Еще он называл себя практичным человеком, пробившимся в Бундеслигу.
В «Байере» Градецки – один из нескольких любимых игроков у фанатов. Он участвует в любых активностях для ютуб-канала, а в официальном фан-шопе «Байера» получил такое описание: «Бессменный номер один, обладатель особой силы в матчах, когда он отражает удары с помощью длинных рук и ног». «Байер» везде продвигает его прозвище «Паук».
Что еще надо знать о «Байере»?
За сезон-2020/21 «Байер» пропустил 39 голов за 34 матча Бундеслиги. Это не так много – «Бавария» (44), «Боруссия» (46) и «Айнтрахт» (53) пропустили больше. Хотя финишировали они выше «Байера», который занял шестое место в таблице. Основная проблема клуба связана с атакой – за сезон забито всего 53 гола.
Градецки сыграл в 29 играх сезона. Он почти вышел на показатель одного гола за игру – пропустил только 30 голов. В пяти других матчах играли Леннарт Грилль и Никлас Ломб. Ломб сыграл полтора тайма, но даже за них пропустил три мяча. Худший матч Грилля – разгром от «Герты» (0:3). Но при нем «Байер» проиграл три матча из четырех.
«Байер» сменил тренера: Петер Бош ушел из-за неожиданного падения по результатам. На его место приехал Джерардо Сеоане из «Янг Бойз». Сеоане уже добавил тренеров к себе в команду, а во время Евро больше всего восхищался Патриком Шиком. Контракт основного вратаря Градецки действует до лета 2023 года. О его перспективах Сеоане ничего не рассказывал.
Фанаты «Байера» рассуждают о новой роли Лунева в твиттере. Их главное предсказание: Леннарт Грилль уйдет из «Байера» в «Гамбург», потому что не захочет быть третьим или четвертым вратарем. Градецки и Лунев поборются за место первого номера «Байера» с равными шансами, но перспективы финна пока лучше. Потому что он адаптирован к Европе и редко подводит.
Символично, что в день подписания Лунева «Байер» выпустил твит с радостным Градецки: