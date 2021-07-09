Лунев – в «Байере». Надо удивляться? Какие шансы? Как сейчас дела у «Байера»?

«Лунев осуществил мечту». Почему везде мелькают эти слова?

Андрей Лунев провел в России всю карьеру. Ему 29 лет, последний клуб – «Зенит». В Санкт-Петербурге Лунев был с 2016 года, выиграл три чемпионства, но после последнего сезона не поехал на Евро. Он был в расширенном составе сборной, а в последний момент все-таки остался вне заявки. Черчесов объяснял: этому мешала клубная ситуация.

Агенты уже подтвердили, что отсутствие нового контракта в «Зените» не связано с желанием выбить из клуба лишние деньги. В интервью «СЭ» Лунев уже сравнивал европейские матчи и игры в России: «Это самые футбольные игры, потому что у нас не всегда бывает что-то похожее на футбол». И там же говорил, что европейские игроки ничего не боятся.

Главное – это интервью Лунева в программе «Разговор PRO». Sportbox публиковал выдержку, где Лунев рассказывал о целях: «У меня есть детская мечта – играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня». Там же Лунев говорил, что постарается зацепиться за возможность. Это было еще в апреле 2020 года.