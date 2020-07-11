Уф, как же обидно ошибается Лунев

Еще один неприятный момент для Лунева в этом матче: в конце встречи он получил травму и ушел с поля.

Это не первая ошибка Лунева в этом сезоне. Были и такие:

1. В игре с «Тамбовом» Лунев плохо среагировал на выстрел Бенито.