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#Андрей Лунев #Футбол #РПЛ #Зенит

Уф, как же обидно ошибается Лунев

11 июля, 20:19

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Первый тайм матча «Ахмата» и «Зенит», Лунев выдает такой кульбит: получает пас от Прохина, промахивается по мячу. Дальше мяч попадает «Ахмату» – и гол.

Видео эпизода:

Еще один неприятный момент для Лунева в этом матче: в конце встречи он получил травму и ушел с поля.

Это не первая ошибка Лунева в этом сезоне. Были и такие:

1. В игре с «Тамбовом» Лунев плохо среагировал на выстрел Бенито.

2. В матче с «Краснодаром» в первом круге неудачно вышел из ворот. Итог: Сантос скинул мяч в ворота.

3. Ошибка из первого круга: Лунев крайне неудачно вышел на подачу Мариу. В итоге быстрее оказался Смолов, но этот мяч отменили.

4. А это второй круг, чемпионский матч. И опять коллективный ляп: Сантос неудачно сбросил мяч грудью, и Лунев снес Берга. Правда, исправился и вытащил пенальти.

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