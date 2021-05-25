Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч

Ларс и Свен Бендеры появились в немецком футболе в 2006-м, когда оба дебютировали за «Мюнхен 1860». Но в 2009-м их карьеры пошли по разным путям:

1. Ларс уехал в «Байер». Там он отыграл более 300 матчей, поучаствовал в еврокубках, стал локальной легендой, но не выиграл ничего.

2. Свен уехал в «Боруссию» Д, провел более 200 матчей, взял два чемпионства с праймовым коллективом Юргена Клоппа, Кубок и два Суперкубка Германии. Он даже говорил, что Клопп звал его с собой в «Ливерпуль».

А Клопп это подтверждал: «Я много раз звонил Свену и уговаривал его приехать в «Ливерпуль». Я рассказывал ему, как мы хотим взять АПЛ, как мы хотим побеждать в Лиге чемпионов. Я очень хорошо обрисовал ему проект. Однажды он сказал: «Юрген, я люблю свой чемпионат и свою страну. Я не хочу покидать Германию из уважения к фанатам». Тогда я перестал его уговаривать».

В 2017-м братья воссоединились – Свен перешел в «Байер».