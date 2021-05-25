Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
Ларс и Свен Бендеры появились в немецком футболе в 2006-м, когда оба дебютировали за «Мюнхен 1860». Но в 2009-м их карьеры пошли по разным путям:
1. Ларс уехал в «Байер». Там он отыграл более 300 матчей, поучаствовал в еврокубках, стал локальной легендой, но не выиграл ничего.
2. Свен уехал в «Боруссию» Д, провел более 200 матчей, взял два чемпионства с праймовым коллективом Юргена Клоппа, Кубок и два Суперкубка Германии. Он даже говорил, что Клопп звал его с собой в «Ливерпуль».
А Клопп это подтверждал: «Я много раз звонил Свену и уговаривал его приехать в «Ливерпуль». Я рассказывал ему, как мы хотим взять АПЛ, как мы хотим побеждать в Лиге чемпионов. Я очень хорошо обрисовал ему проект. Однажды он сказал: «Юрген, я люблю свой чемпионат и свою страну. Я не хочу покидать Германию из уважения к фанатам». Тогда я перестал его уговаривать».
В 2017-м братья воссоединились – Свен перешел в «Байер».
Сейчас братьям Бендерам 32. И они еще зимой объявили об уходе из футбола. Совместное заявление разбили на два пункта по объяснениям:
• Честность. «Мы каждый день выкладываемся на 100%. Но теперь нам это труднее делать. Из уважения к фанатам мы бы хотели уступить место тем, кто справится с обязанностями лучше».
• Физическое состояние. «В последнее время у нас было очень много травм. Это накладывает шрам на восприятие футбола. Мы больше не хотим мучиться, мы хотим наслаждаться футболом».
Последний матч в их карьере накладывался на выезд в Дортмунд в 34-м туре Бундеслиги. Свен Бендер начал с первых минут. Появление Ларса не ожидалось – из-за травм он не играл в Бундеслиге с 23 января. Но главный тренер «Байера» Ханнес Вольф внес его в заявку и выпустил на 89-й минуте, заменив Свена Бендера.
К тому моменту «Байер» проигрывал 0:3 и заработал пенальти. Ларс Бендер поприветствовал всех партнеров, подошел к точке и забил. Причем вратарь «Боруссии» Роман Бюрки: а) Не пытался отбить мяч; б) Праздновал гол вместе с Бендером, с которым никогда не играл.
Как говорит Ларс о Свене: «Прежде всего: он успешнее, чем я. Но я воспринимаю его победы, как наши мама, папа и сестра. Я действительно наслаждался всеми его успехами».
А так Свен говорит о Ларсе: «Люди всегда будут помнить его имя и то, как он играл. Этот парень оставил все здесь [в Леверкузене] и сделал все, чтобы «Байер» выиграл титул. Но у него немного не получилось. Мы все играем, чтобы что-то оставить позади. Фанаты будут помнить Ларса всегда».
На вопрос о самом печальном этапе карьеры оба выделяют поражение в финале Кубка Германии в прошлом сезоне (тогда «Байер» проиграл «Баварии» 2:4). Ларс: «Да, хотелось бы взять хотя бы один титул. Но мы были недостаточно сильны. Вообще было бы здорово выиграть со Свеном хотя бы один совместный титул». Тогда была единственная попытка Бендеров сделать это.