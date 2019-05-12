Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился

Сезон чемпионата Германии еще не закончен, но его уже можно назвать лучшим за последнее время. Объясняем на нескольких тезисах

Интрига до сих пор не умерла

В последний раз такая жесткая развязка была в сезоне-2008/09, когда «Вольфсбург» бился с «Баварией» за «золото». В этот раз досрочного чемпионства «Баварии» не произошло благодаря «Лейпцигу»: «РБ» вырвал ничью в предпоследнем туре и подарил «Дортмунду» надежду.

С одной стороны, «Бавария» сама виновата. На старте сезона ее сильно штормило: она могла не выигрывать несколько матчей подряд, футболисты не понимали требований Ковача. А в чемпионском матче ей помешал VAR.