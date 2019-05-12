Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
Сезон чемпионата Германии еще не закончен, но его уже можно назвать лучшим за последнее время. Объясняем на нескольких тезисах
Интрига до сих пор не умерла
В последний раз такая жесткая развязка была в сезоне-2008/09, когда «Вольфсбург» бился с «Баварией» за «золото». В этот раз досрочного чемпионства «Баварии» не произошло благодаря «Лейпцигу»: «РБ» вырвал ничью в предпоследнем туре и подарил «Дортмунду» надежду.
С одной стороны, «Бавария» сама виновата. На старте сезона ее сильно штормило: она могла не выигрывать несколько матчей подряд, футболисты не понимали требований Ковача. А в чемпионском матче ей помешал VAR.
С другой стороны, «Боруссия» могла решить проблему значительно раньше. Но ближе к началу весны дортмундцы поплыли, слили несколько важных матчей и растеряли восьмиочковый отрыв.
Финал сезона, в котором «Боруссия» сыграет с коллегами из Гладбаха, а «Бавария» – с «Айнтрахтом», будет по-настоящему драматичным.
Главное открытие прошлого сезона провалилось
В прошлом году «Шальке» Доменико Тедеско ассоциировался с ярким контратакующим футболом. Во многом благодаря этому Гельзенкирхен забрался на второе место таблицы. Но в новом сезоне произошел катастрофический спад.
Во-первых, пропала гармония в отношениях Тедеско и игроков. «Шальке» начал действовать топорнее, подрастерял в плане реализации. Если в прошлом сезоне команда реализовала 31% из общего числа созданных, то в этом – всего лишь 11,3%. «Шальке» стал больше пропускать: 0,91 гол за игру против 1,6 голов в этом сезоне. Кроме того, лидеры заметно сдали, их персональная статистика ужасна: лучший бомбардир – Калиджури (7 мячей), лучший ассистент – Очипка (5 голевых передач).
Все это привело к увольнению Тедеско. Примерно с середины марта командой руководит Хуб Стевенс.
Во-вторых, «Шальке» провалился на трансферном рынке. Кристиан Хайдель, главный скаут «Гельзенкирхена», шикарно отработал закупочные кампании в прошлом сезоне. Но летом не усилил команду перед стартом Лиги чемпионов. Год назад «Шальке» приобрел Маскареля, Сане, Ута, Руди, Сердара. Почти все стабильно выходили в составе команды, но более-менее отыграл только Сане. Остальные были так себе.
«Шальке» повторил собственный антирекорд: продлил домашнюю безвыигрышную серию до семи матчей (он не выигрывал со 2 февраля – в последний раз такое было в 1992 году). И долгое время команду рассматривали в качестве одного из кандидатов на вылет. Но «Шальке» каким-то чудом сохранил место в Бундеслиге (клубу желали не вылететь даже враги из Дортмунда), а в следующем сезоне надеется на лучшее.
Тем более, что с лета команду будет тренировать Давид Вагнер – тот самый тренер, который вывел «Хаддерсфилд» в Премьер-лигу и работал в системе дортмундской «Боруссии».
Сезон еще не закончился, а мы уже знаем о нескольких классных переходах
Из тренерских: Юлиан Нагельсманн будет работать с «Лейпцигом». Его долго связывали с «Баварию», но после того, как Ковач стал тренером Мюнхена Нагельсманн решился на переезд в «РБ». Второй – Давид Вагнер. Он в ближайшее время приступит к работе с «Шальке».
Что касается трансферов игроков, то здесь (как неожиданно) удивила «Бавария». Клуб заранее подписал звезду сборной Франции на ЧМ-2018 Бенжамена Павара, забрал у «Атлетико» Эрнандеса за 80 миллионов евро. Президент команды Ули Хенесс анонсировал, что летом клуб потратит более 200 миллионов евро на покупки. Кажется, нам нужно ждать еще более бомбовые сделки в исполнении «Баварии».
Кроме того, до начала трансферного окна произошли еще несколько топовых сделок. Демирбай в новом сезоне будет выступать за «Байер», а «Боруссия» избавилась от классного лавочника Пулишича. Кроме того, у дортмундцев есть предварительное соглашение с Торганом Азаром из Гладбаха.
Топовая молодежь
Всего несколько имен:
• Джейдон Санчо – лучший ассистент Бундеслиги (14 ассистов в 33 матчах). По этому показателю он даже лучше Лионеля Месси (у того 13 голевых передач). На данный момент за ним гоняются все топовые команды Европы. И об этой ситуации уже сказал спортивный директор Дортмунда Михаэль Цорк: «Я далек от того, чтобы назначать ценник на Санчо, но могу сказать, что даже самому большому клубу мира будет тяжело сейчас осуществить его трансфер. В следующем сезоне Джейдон будет играть за «Боруссию», и мы, естественно, на него рассчитываем».
• Кай Хаверц. 19-летний полузащитник «Байера» занимает шестое место в рейтинге лучших бомбардиров лиги. У него, как и у Марко Ройса, 16 голов. Зато по одному показателю Хаверц превосходит многих топовых футболистов Бундеслиги. За матч он делает 4,3 удачных обводки. Для сравнения: Хамес делает 3,5, Гнабри – 3,1, Ройс – 2,9.
• Лука Йович. Нападающий «Айнтрахта» является лучшим бомбардиром Лиги Европы этого сезона (у него 10 голов). Кроме того, Йович дерзко ворвался в спор самых результативных страйкеров Бундеслиги. В 30 матчах чемпионата он забил 17 голов (по этому показателю его опережают только Пако Алькасер и Роберт Левандовски). Неудивительно, что он попал в шорт-лист «Реала» на летнее трансферное окно.
• Леон Бэйли. Он – лидер чемпионата Германия по среднему количеству созданных голевых моментов за матч – 3,53. Коронной фишкой Бэйли считают финты. Посмотрите, как он разбирается с двумя футболистами «Вердера».
Видео взято с официального канала Бундеслиги.
«Бавария» прощается с легендами
В это трудно поверить, но карьеры Роббена и Рибери в Мюнхене подошли к концу. Клуб уже объявил о том, что летом эти два футболиста покинут его. Рибери играет в «Баварии» с 2007 года, Роббен – с 2009. Первый взял 8 чемпионств, второй – семь, 5 и 4 Кубков соответственно. Но главное Роббен и Рибери привели «Баварию» к долгожданной победе в Лиге чемпионов.
Вот так выглядит их статистика в «Баварии»:
Матч с «Лейпцигом» стал для Роббена 200 игрой в чемпионате Германии. До этого он не играл 154 дня из-за травмы. После этой встречи он подчеркнул, что какой-то определенности насчет своего будущего у него нет: «Будущее? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Пожалуй, так: хотелось бы продолжить играть».
По Рибери нет никакой конкретики, но есть слухи. Например, что за ним следят несколько клубов из Ближнего Востока, один из которых – «Аль-Садд». «Бавария» же попрощалась с ним таким роликом.