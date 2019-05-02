Пять самых дорогих игроков «Айнтрахта» стоят 167 миллионов. За них платили в семь раз меньше

«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Сам выход «Айнтрахта» в эту стадию уже называли сенсационным. Прогресс команды логичен – немцы просто разумно используют бюджет.

В этом сезоне для «Айнтрахта» сложилось все, хотя было сложно. Например, летом «Бавария» чуть не забрала Ребича. Клуб удержал главных звезд, чтобы в будущем получить за них намного больше. Состав дополнили качественными новичками – и все пошло.

Гол в ворота «Челси» организовали Костич и Йович. Оба входят в пятерку самых дорогих игроков «Айнтрахта». Они же арендованы у других команд. Йовича только летом выкупят у «Бенфики» за 7 миллионов евро, а до этого «Айнтрахт» заплатил за его аренду 200 тысяч. За аренду Костича до 2020 года отдали 1,2 миллиона.

Лидеры «Айнтрахта» постоянно работают на повышение стоимости собственного трансфера. Теперь самое важное – на пятерых футболистов с самой высокой стоимостью «Айнтрахт» потратил какую-то мелочь.