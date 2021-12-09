Лунев впервые вышел за «Байер» – после пяти месяцев на скамейке. В матче Лиги Европы с русским судьей
Вратарь Андрей Лунев вышел в старте «Байера» на матч Лиги Европы. Он стал 17-м голкипером в еврокубковой истории «Байера». Эта игра совпала с возвращением в Лигу Европы судьи Кирилла Левникова. До этого тот работал в турнире в сезоне-2018/19, а потом судил только еврокубковые матчи Лиги конференций. Теперь получил назначение на игру «Ференцвароша» и «Байера».
А таким получился стартовый состав «Байера»:
Андрей Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Это произошло после очередного чемпионства в составе «Зенита». Лунев называл переход в «Байер» исполнением мечты об игре в европейской команде. «Байер» подписал его свободным агентом: переход состоялся 9 июля. Уже через несколько дней Лунев вышел за «Байер» в товарищеском матче. И больше не играл.
Лукаш Градецки – основной вратарь «Байера» в сезоне-2021/22. Он выходил в основе во всех турнирах этого сезона. Играл даже в матчах Кубка Германии, где «Байер» вылетел от «Карлсруэ» (1:2) в октябре. В Бундеслиге «Байер» идет на третьем месте. За 14 матчей клуб пропустил 19 голов. Набрано 27 очков – всего на семь меньше, чем у лидирующей «Баварии».
В Лиге Европы у «Байера» все складывается интереснее. С Градецки в воротах клуб набрал 13 очков. Итог пяти игр: четыре победы и ничья. Градецки пропускал в трех матчах, дважды играл на ноль во время разгромов «Селтика» и «Бетиса» (оба – 4:0). Так «Байер» заранее обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. И Лунев наконец-то получил шанс выйти в основе.
«Байер» даже поставил его на афишу матча против «Ференцвароша»:
«Байер» не взял на выезд в Венгрию Флориана Виртца – главную молодую звезду. Не полетел с командой и Лукаш Градецки. В сториз инстаграма клуб уделил отдельное внимание Андрею Луневу. Показывал его тренировку на поле и игру в мяч в зале. Главный тренер «Байера» Джерардо Сеоане вообще заранее анонсировал выход Лунева в старте на этот матч.
Сначала он объяснил это тем, что Градецки необходим отдых. Перед игрой было и такое высказывание с новой отсылкой к тренировкам: «В футболе не бывает подарков. Он заслужил это своими усилиями. У Андрея есть большой опыт. Это хороший вратарь с развитыми рефлексами при игре на линии. С первого дня в Леверкузене он показал себя преданным парнем».
Лунев изначально показывал отношение к ситуации в «Байере» через высказывания агента. В сентябре Антон Смирнов говорил: «У человека трудовой договор: сколько потребуется времени, столько он и будет ждать. Вопрос так не стоит». Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что в «Байере» Лунев прогрессирует даже на тренировках и без практики.
Тренер вратарей России говорил о важности игровой практики. Теперь вызывает Лунева, хотя у него ноль матчей за клуб
Между Луневым и «Зенитом» до сих пор остаются вопросы. Агент Лунева рассказывал, что клуб еще не расплатился с ним по премиальным. Главную историю вспоминал сам Лунев: «Зенит» хотел арендовать его у «Байера». Подробно мы рассказывали об этом в отдельном материале. Потом «Зенит» купил Крицюка, а в последних играх в основе выходит Михаил Кержаков.
Инсайдеры в это время обсуждают слухи об уходе Лунева из «Байера». Еще в начале декабря в твиттере раскручивалась ветка об интересе «Байера» к мексиканскому вратарю Карлосу Асеведо. Якобы сделка реальна, а Лунев уже скоро уедет в Турцию. В составе «Байера» остается еще и 28-летний вратарь Никлас Ломб. Но он даже не каждый раз попадает в заявку на игры.
Андрей Лунев – один из двух русских вратарей в немецких лигах. За «Динамо Дрезден» выступает Антон Митрюшкин, который когда-то был основным вратарем «Сьона». Карьеру Митрюшкина испортили травмы. Их ситуации схожи: Митрюшкин пока получил в Дрездене лишь роль второго вратаря. Сам Лунев до матча против «Ференцвароша» мелькал только в постах о запасных:
Теперь Лунев вышел на поле в игре, которая не нужна и сопернику. «Ференцварош» еще за тур до конца остался на последнем месте в группе – без возможности куда-то с него уйти.
Главные события матча: