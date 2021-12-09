Лунев впервые вышел за «Байер» – после пяти месяцев на скамейке. В матче Лиги Европы с русским судьей

Андрей Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Это произошло после очередного чемпионства в составе «Зенита». Лунев называл переход в «Байер» исполнением мечты об игре в европейской команде. «Байер» подписал его свободным агентом: переход состоялся 9 июля. Уже через несколько дней Лунев вышел за «Байер» в товарищеском матче. И больше не играл.

Лукаш Градецки – основной вратарь «Байера» в сезоне-2021/22. Он выходил в основе во всех турнирах этого сезона. Играл даже в матчах Кубка Германии, где «Байер» вылетел от «Карлсруэ» (1:2) в октябре. В Бундеслиге «Байер» идет на третьем месте. За 14 матчей клуб пропустил 19 голов. Набрано 27 очков – всего на семь меньше, чем у лидирующей «Баварии».

В Лиге Европы у «Байера» все складывается интереснее. С Градецки в воротах клуб набрал 13 очков. Итог пяти игр: четыре победы и ничья. Градецки пропускал в трех матчах, дважды играл на ноль во время разгромов «Селтика» и «Бетиса» (оба – 4:0). Так «Байер» заранее обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. И Лунев наконец-то получил шанс выйти в основе.

«Байер» даже поставил его на афишу матча против «Ференцвароша»: