Левников будет главным судьей матча «Ференцварош» – «Байер» в Лиге Европы. Это его первое назначение в ЛЕ в сезоне

УЕФА объявила бригады арбитров на матчи последнего тура группового этапа Лиги Европы. Российская бригада назначена на игру «Ференцвароша» и «Байера».

Главный арбитр – Кирилл Левников

Ассистенты – Егор Болховитин и Андрей Веретешкин

Резервный арбитр – Владислав Безбородов

Видеоассистенты – Виталий Мешков и Сергей Иванов

Левников в этом сезоне еще не работал на матчах Лиги Европы – его назначали только на Лигу конференций. Он отработал на двух матчах квалификации и одном – основного турнира. Всего в карьере это будет его второй матч ЛЕ, первый и пока единственный был в 2018 году.

Игра «Ференцвароша» и «Байера» пройдет в Венгрии 9 декабря. Главный тренер «Байера» анонсировал дебют вратаря Андрея Лунева, перешедшего в клуб из «Зенита» летом. За семь месяцев в клубе он еще ни разу не выходил на поле и был запасным голкипером.