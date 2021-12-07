Лига Европы
Кирилл Левников
Байер
Ференцварош
Левников будет главным судьей матча «Ференцварош» – «Байер» в Лиге Европы. Это его первое назначение в ЛЕ в сезоне
33 минуты назад
УЕФА объявила бригады арбитров на матчи последнего тура группового этапа Лиги Европы. Российская бригада назначена на игру «Ференцвароша» и «Байера».
- Главный арбитр – Кирилл Левников
- Ассистенты – Егор Болховитин и Андрей Веретешкин
- Резервный арбитр – Владислав Безбородов
- Видеоассистенты – Виталий Мешков и Сергей Иванов
Левников в этом сезоне еще не работал на матчах Лиги Европы – его назначали только на Лигу конференций. Он отработал на двух матчах квалификации и одном – основного турнира. Всего в карьере это будет его второй матч ЛЕ, первый и пока единственный был в 2018 году.
Игра «Ференцвароша» и «Байера» пройдет в Венгрии 9 декабря. Главный тренер «Байера» анонсировал дебют вратаря Андрея Лунева, перешедшего в клуб из «Зенита» летом. За семь месяцев в клубе он еще ни разу не выходил на поле и был запасным голкипером.
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