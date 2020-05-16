Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса

✔️ «Бавария» переподписала тренера Флика, развивает молодых игроков и ведет сложные переговоры с Нойером.

🪑 Дортмундская «Боруссия» ищет идеального тренера: фанаты весь сезон гадают, когда уволят Фавра. Марио Гетце тоже потерялся – теперь редко выходит даже со скамейки.

🎁 «РБ Лейпциг» – это Нагельсманн и его методы. Одна грусть: «Лейпциг» не может соперничать с Дортмундом и «Баварией» по финансам. Поэтому вместо Холанда сюда пришел Ольмо.

🌍 «Боруссия Менхенгладбах» показывает, что даже команда без яркой звезды может лидировать в Бундеслиге (пусть и первую часть сезона). К декабрю голами отметились аж 10 разных игроков, а ассистентов вообще было 12.

👀 «Байер» остановил голевую серию Эрлинга Холанда и победил «Боруссию» (4:3). Победа над «Баварией» – новая история: вратарь полтайма ничего не видел из-за выпавшей линзы.