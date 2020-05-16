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Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса

16 мая, 14:45
Александр Плеханов

SVEN SIMON/Global Look Press

✔️ «Бавария» переподписала тренера Флика, развивает молодых игроков и ведет сложные переговоры с Нойером.

🪑 Дортмундская «Боруссия» ищет идеального тренера: фанаты весь сезон гадают, когда уволят Фавра. Марио Гетце тоже потерялся – теперь редко выходит даже со скамейки.

🎁 «РБ Лейпциг» – это Нагельсманн и его методы. Одна грусть: «Лейпциг» не может соперничать с Дортмундом и «Баварией» по финансам. Поэтому вместо Холанда сюда пришел Ольмо.

🌍 «Боруссия Менхенгладбах» показывает, что даже команда без яркой звезды может лидировать в Бундеслиге (пусть и первую часть сезона). К декабрю голами отметились аж 10 разных игроков, а ассистентов вообще было 12.

👀 «Байер» остановил голевую серию Эрлинга Холанда и победил «Боруссию» (4:3). Победа над «Баварией» – новая история: вратарь полтайма ничего не видел из-за выпавшей линзы.

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

🆕 «Шальке» весь сезон развивал молодого кипера Нюбеля, но тот параллельно договаривался с «Баварией» о летнем переходе. Когда договорился, сразу потерял статус капитана.

🏁 «Вольфсбург» дольше всех в Германии держался без поражений (аж до конца октября), а потом получил шесть голов от «Лейпцига» в кубке. До топ-клубов не дотянул из-за слабой результативности – всего 34 гола.

🥇 «Фрайбург» – команда одного тренера. Кристиан Штрайх работает в системе клуба с 1995 года. Результат – стабильные залеты в первую половину таблицы. Тут почитайте подробную историю о его карьере.

💬«Хоффенхайм» интересен персонажами. Саркис Адамян играл в третьей лиге, закрепился в Бундеслиге 2, а в первом сезоне главной лиги уже забивает топам. Когда есть голы Адамяна, «Хоффенхайм» побеждает. Сработало в четырех матчах – даже с Дортмундом и «Баварией».

📶 «Кельн» провалил старт сезона и свалился на дно. В ноябре пришел тренер Гиздоль – и все поехало: 8 побед, 5 поражений и всего одна ничья. В 2020-м «Кельн» вообще проиграл только двум «Боруссиям» и «Баварии».

www.imago-images.de/Global Look Press

💣 «Унион» протестует против соперников и не признает даже решения лиги. Клуб последним из всех клубов Германии отказался от зрителей на трибунах, а фанаты весь сезон бомбят на «Лейпциг» и все с ним связанное.

🔥 «Айнтрахт» лидирует в Бундеслиге по скандалам с игроками. Капитан «Айнтрахта» Абраам толкнул тренера «Фрайбурга» и получил дисквалификацию на семь недель. Потом вратарь «Шальке» Нюбель прыгнул в Гачиновича – тогда дисквалифицировали уже соперника. 

💰 «Герта» потратила зимой 78 миллионов евро – больше всех в европейском футболе. Потом от работы с командой в роли тренера отказался Клинсманн, а клуб в ответ выкидывает его из наблюдательного совета.

✍🏻 «Аугсбург» превратился в организацию для людей. Тренера уволили после семи поражений за девять матчей, хотя команда даже не была в зоне вылета. Новый главный пошел в магазин и нарушил карантин – теперь пропустит матч Бундеслиги. Есть и связь с Россией: для усиления состава договаривались со «Спартаком» по аренде Рассказова (неудачно).

⚽️ «Майнц» – результативное веселье:

  1. Поражения 0:8, 1:6 и 0:4.
  2. Победа с четырьмя голами в меньшинстве, разгром «Вердера» в пять голов.

dpa/Global Look Press

📛 «Фортуна» пока проигрывает на уровне десятой команды чемпионата (всего 13 поражений). 1:1 – любимый счет «Фортуны» по этому сезону, от этого идет и весь недобор очков.

👆🏻 «Вердер» имеет в составе единственный серьезный актив. Милот Рашица – это история о лишних 20 миллионах евро, которые заработает клуб на его продаже в АПЛ (почти точно). Пока же Рашица = «Вердер» = шансы на уход с предпоследнего места.

🔃 «Падерборн» бесконечно падает и поднимается между лигами. Сейчас схема привычная: последнее место, 17 поражений за 25 матчей. Стрели Мамба имеет пять мячей и статус лучшего бомбардира команды. До этого сезона он играл и забивал только в третьей лиге Германии.

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#Фортуна
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#Байер
#Вольфсбург
#Падерборн
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#Фрайбург
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#Шальке