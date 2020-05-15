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Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
16 мая Бундеслига (и большой футбол) возвращается официально – и возвращается очень мощно. В этот день пройдет одно из самых больших дерби мира, в котором сыграют «Боруссия» и «Шальке». Коронавирус, правда, сделал эту игру очень стерильной: болельщиков не будет, а, значит, не будет огненной атмосферы. Но положение в турнирной таблице (4 позиции и 14 очков между ними) и настрой игроков (Ройс говорит, что мечтает о победе в матче) точно сделает это дерби острее.
С помощью «Шальке» нацисты пропагандировали свой режим, болельщики Дортмунда выступали против этого
В период с 1920-го по 1930-й «Шальке» и «Боруссия» встречались трижды – все три раза «Шальке» победил (дважды – с разгромным счетом: 4:2, 7:2). Тогда этот матч не воспринимался как дерби – все-таки клубы находились на разных уровнях. Все изменилось, когда к немецкому футбол приклеилась политика.
В 30-х годах к власти в Германии пришли нацисты. Они хотели влиять народ на всех направлениях. В том числе и в футболе. В то время (с 1934-го по 1940-го) «Шальке» выиграл 5 из 7 чемпионств – разумеется, «Шальке» использовался как пропаганда нацизма (приветствия перед матчем, приглашения высших лиц на игры, регулярные застолья с лидерами партии и т.д.).
У «Боруссии» дела, наоборот, шли не очень хорошо. Президента арестовали за отказ вступить в партию. Многие из руководителей и болельщиков «Боруссии» улетели в тюрьму за антинацистские настроения. Политические предпочтения первыми повлияли на восприятие команд друг друга.
Гельзенкирхен и Дортмунд находятся в двадцати милях друг от друга, клубы исторически представляла одна и та же категория людей – рабочий класс, шахтеры. И тот факт, что «Шальке» был значительно успешнее, сильно накалял болельщиков «Боруссии».
В то время отношения между клубами было еще не такое напряженное, как сейчас. Но все равно были случаи, когда фанаты «Боруссии» приезжали на матчи «Шальке» в Гельзенкирхен, провоцировали соперников, а после – дрались за пределами стадионов.
С 1936-го «Боруссия» и «Шальке» играли постоянно, стычек стало больше. За 12 лет они сыграли 16 матчей, в 14 из них победил «Шальке», в двух была ничья. В 1938-м во время матча в Дортмунде небольшая толпа болельщиков «Боруссии» начала называть «Шальке» ублюдками и предателями страны. В ответ получили свист и ругательства – так появились первые мотивы для жесткого соперничества.
Игры «Боруссии» и «Шальке» в середине прошлого века – ад. На поле появлялись львы, а однажды игроков «Шальке» укусила огромная овчарка
С 1963-го отношения между «Боруссией» и «Шальке» обострились. «Боруссия» уже не была середняком – вышла на вполне чемпионский уровень. «Шальке» же после войны сильно ослаб.
За 5 лет «Боруссия» и «Шальке» встретились 10 раз. На двоих клубы в этих матчах забили 47 голов: «Шальке» победил трижды, все остальные матчи были за «Боруссией».
В 1969-м болельщики окончательно свихнулись. На матч в Дортмунде пришли 50 тысяч человек – огромные толпы несколько раз пытались прорваться на поле. Когда им это удалось, полиция, не справившись, выпустили овчарок. Собаки догнали и искусали игроков «Шальке» Герда Нойзера и Фриделя Рауша.
После этого Рауш возмущался:
«Болельщики «Боруссии» провоцировали фанатов «Шальке», и те попытались с ними разобраться по-мужски. Дальше полиция допустила огромную ошибку, выпустив собак. Я и еще несколько болельщиков пострадали из-за этого. Это просто немыслимо. Но больше всего меня возмутило поведение болельщиков «Боруссии». Видимо, тот факт, что фанаты «Шальке» обзывали их свиньями, Рауша не смутил.
В следующем матче мстили уже фанаты «Шальке». Когда игроки «Боруссии» выходили в центральный круг, там их ждали четыре львенка, которых фанаты взяли на матч из местного зоопарка. Игроки не приблизились к животным, а болельщики «Шальке» пели: «Ваша трусость помешает посмотреть львам в глаза. Теперь вы знаете свое положение в нашем регионе».
В этом тысячелетии соперничество «Шальке» и «Боруссии» стабильно поддерживает достаточно высокий уровень жести. В 2013-м в матче на «Сигнал Идуна Парк» болельщики «Боруссии» закидали поле петардами и дымовыми шашками. Некоторые летели в семейные сектора, где сидели дети, пиротехника попала в Романа Вайденфеллера (то есть в своего же).
Матч остановили, а немецкий футбольный союз после сильно раскритиковал руководство «Боруссии» за этот просчет.
Бывали моменты, когда «Шальке» и «Боруссия» респектовали друг другу – за победу в еврокубках, в моменты бедности
В 1974-м «Боруссия» достроила «Сигнал Идуна Парк». Строительство арены сильно ударило по финансовому положению клуба. К тому моменту «Боруссии» уже два года не было в Бундеслиге. В 1974-м, когда «Боруссия» играла во второй Бундеслиге, на открытие стадиона она внезапно пригласила «Шальке».
Руководство «Шальке» понимало тяжелое финансовое положение соперников, поэтому до игры объявили, что согласны за бесплатно сыграть в матче-открытии. Первые 5 минут матча фанаты Дортмунда аплодировали «Шальке».
В 1997-м «Шальке» выиграл Кубок УЕФА. Спустя неделю «Боруссия» победила в финале ЛЧ. В первом их матче в сезоне-1997/98 болельщики встретили друг друга аплодисментами. А потом много раз вместе скандировали «Рур» (в честь Рурского региона).
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Прочувствуйте атмосферу дерби благодаря нескольким кадрам c последнего матча: