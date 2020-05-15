Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы

С помощью «Шальке» нацисты пропагандировали свой режим, болельщики Дортмунда выступали против этого

В период с 1920-го по 1930-й «Шальке» и «Боруссия» встречались трижды – все три раза «Шальке» победил (дважды – с разгромным счетом: 4:2, 7:2). Тогда этот матч не воспринимался как дерби – все-таки клубы находились на разных уровнях. Все изменилось, когда к немецкому футбол приклеилась политика.

В 30-х годах к власти в Германии пришли нацисты. Они хотели влиять народ на всех направлениях. В том числе и в футболе. В то время (с 1934-го по 1940-го) «Шальке» выиграл 5 из 7 чемпионств – разумеется, «Шальке» использовался как пропаганда нацизма (приветствия перед матчем, приглашения высших лиц на игры, регулярные застолья с лидерами партии и т.д.).

У «Боруссии» дела, наоборот, шли не очень хорошо. Президента арестовали за отказ вступить в партию. Многие из руководителей и болельщиков «Боруссии» улетели в тюрьму за антинацистские настроения. Политические предпочтения первыми повлияли на восприятие команд друг друга.

Гельзенкирхен и Дортмунд находятся в двадцати милях друг от друга, клубы исторически представляла одна и та же категория людей – рабочий класс, шахтеры. И тот факт, что «Шальке» был значительно успешнее, сильно накалял болельщиков «Боруссии».