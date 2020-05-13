Бундеслига возобновляется. Какие интриги? Что будет с футболом, если у немцев не получится? Отвечаем в новом подкасте
Дождались! Бундеслига первой из топовых европейских лиг возвращается после коронапаузы. Да, без зрителей, да, с ограничениями. Но, черт возьми, мы наконец посмотрим настоящий футбол (белорусы, без обид)!
Под разговор о немецком чемпионате мы, комментатор Telesport Дмитрий Бажанов и редактор Simple Sport Евгений Младшнев, позвали Кирилла Дементьева – комментатора Okko Спорт и одного из главных любителей Бундеслиги.
Какие команды были самыми яркими в первой части чемпионата? За счет чего «Бавария» так прибавила после смены тренера? Имеет ли смысл «Боруссии» продавать Холанда и Санчо на фоне снижения цен? Что ждет Тимо Вернера в «Ливерпуле»? За кем следить в нижней части таблицы? И что будет с мировым футболом, если у немцев сейчас не получится?... Об этом и о многом другом – в новом выпуске подкаста «Из дубля» (№15).
Бундеслига, верим!
Таймкоды:
0:11 – Мы никогда не жили без футбола так долго
2:27 – Верим, что у Бундеслиги получится. От этого зависит, когда футбол вернется в других странах
5:23 – Самые интересные команды первой части чемпионата
9:06 – Ханс-Дитер Флик в «Баварии» устроил всех
13:47 – Найти тренера для «Баварии» – непростая задача. Топ-специалистов нынче мало
18:03 – Как Флик изменил футбол «Баварии»
23:44 – Нойер заслужил большой контракт. Трансфер Нюбеля – ошибка «Баварии»
28:28 – Люсьен Фавр не подходит дортмундской «Боруссии». С таким составом можно добиться большего
36:33 – Никто не врывался в Бундеслигу, как Холанд
38:35 – Самый креативный и недооцененный игрок «Боруссии» (это не Холанд и не Санчо)
40:31 – «РБ Лейпциг» никуда не торопится
42:29 – «Лейпциг» не сильно пострадает, если уйдет Ральф Рангник
44:29 – «Ливерпуль» и Тимо Вернер нужны друг другу?
47:06 – Нагельсманн на своем месте. Что будет дальше – посмотрим
50:42 – Тренеры из Австрии штурмуют чемпионат Германии
56:14 – «Шальке» все продул
1:01:14 – О командах из нижней части таблицы
1:03:37 – «Герта» – самый странный кейс сезона. Клуб оказался не готов к возможностям
1:07:45 – Понятно, что ничего не понятно: каким вернется футбол? / Самый интересный матч тура после рурского дерби
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