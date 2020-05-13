Бундеслига возобновляется. Какие интриги? Что будет с футболом, если у немцев не получится? Отвечаем в новом подкасте

Таймкоды:

0:11 – Мы никогда не жили без футбола так долго

2:27 – Верим, что у Бундеслиги получится. От этого зависит, когда футбол вернется в других странах

5:23 – Самые интересные команды первой части чемпионата

9:06 – Ханс-Дитер Флик в «Баварии» устроил всех

13:47 – Найти тренера для «Баварии» – непростая задача. Топ-специалистов нынче мало

18:03 – Как Флик изменил футбол «Баварии»

23:44 – Нойер заслужил большой контракт. Трансфер Нюбеля – ошибка «Баварии»

28:28 – Люсьен Фавр не подходит дортмундской «Боруссии». С таким составом можно добиться большего

36:33 – Никто не врывался в Бундеслигу, как Холанд

38:35 – Самый креативный и недооцененный игрок «Боруссии» (это не Холанд и не Санчо)

40:31 – «РБ Лейпциг» никуда не торопится

42:29 – «Лейпциг» не сильно пострадает, если уйдет Ральф Рангник

44:29 – «Ливерпуль» и Тимо Вернер нужны друг другу?

47:06 – Нагельсманн на своем месте. Что будет дальше – посмотрим

50:42 – Тренеры из Австрии штурмуют чемпионат Германии

56:14 – «Шальке» все продул

1:01:14 – О командах из нижней части таблицы

1:03:37 – «Герта» – самый странный кейс сезона. Клуб оказался не готов к возможностям

1:07:45 – Понятно, что ничего не понятно: каким вернется футбол? / Самый интересный матч тура после рурского дерби

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