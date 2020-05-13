Бундеслига возобновляется. Какие интриги? Что будет с футболом, если у немцев не получится? Отвечаем в новом подкасте

Дождались! Бундеслига первой из топовых европейских лиг возвращается после коронапаузы. Да, без зрителей, да, с ограничениями. Но, черт возьми, мы наконец посмотрим настоящий футбол (белорусы, без обид)!

Под разговор о немецком чемпионате мы, комментатор Telesport Дмитрий Бажанов и редактор Simple Sport Евгений Младшнев, позвали Кирилла Дементьева – комментатора Okko Спорт и одного из главных любителей Бундеслиги.

Какие команды были самыми яркими в первой части чемпионата? За счет чего «Бавария» так прибавила после смены тренера? Имеет ли смысл «Боруссии» продавать Холанда и Санчо на фоне снижения цен? Что ждет Тимо Вернера в «Ливерпуле»? За кем следить в нижней части таблицы? И что будет с мировым футболом, если у немцев сейчас не получится?... Об этом и о многом другом – в новом выпуске подкаста «Из дубля» (№15).

Бундеслига, верим!