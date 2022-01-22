Почему Азмун уходит из «Зенита» в «Байер». Всю карьеру играл в РПЛ, а теперь повторяет переход Лунева

«Зенит» официально теряет Сердара Азмуна. В летнее трансферное окно тот уйдет в «Байер». Азмун уже согласовал контракт до 2027 года, а «Байер» все подтвердил. Летом Азмун покинет «Зенит» в статусе свободного агента. Он отказался от продления контракта, но играл в основе в большинстве матчей этого сезона. И даже забил семь голов в РПЛ.

Почему «Зенит» отпускает Азмуна?

Сезон-2020/21 был лучшим по результативности в карьере Азмуна. Тогда он забил 19 голов и сделал два ассиста за 24 матча в РПЛ. Дальше «Зенит» работал над продлением контракта Азмуна, но тот отказывался. Зимой Семак сказал конкретику о планах Азмуна: «Сейчас его желание – доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом».

По этому сезону Азмун не был ключевым игроком «Зенита» на дистанции. В первой части сезона он испытывал проблемы с травмами, поэтому пропустил даже ключевую декабрьскую игру с «Динамо». Азмун забивал только в пяти играх РПЛ, но все эти матчи «Зенит» выиграл. Соперники: «Краснодар» (2), «Спартак» (2), «Химки» (1), «Ростов» (1), ЦСКА (1).