Почему Азмун уходит из «Зенита» в «Байер». Всю карьеру играл в РПЛ, а теперь повторяет переход Лунева
«Зенит» официально теряет Сердара Азмуна. В летнее трансферное окно тот уйдет в «Байер». Азмун уже согласовал контракт до 2027 года, а «Байер» все подтвердил. Летом Азмун покинет «Зенит» в статусе свободного агента. Он отказался от продления контракта, но играл в основе в большинстве матчей этого сезона. И даже забил семь голов в РПЛ.
Почему «Зенит» отпускает Азмуна?
Сезон-2020/21 был лучшим по результативности в карьере Азмуна. Тогда он забил 19 голов и сделал два ассиста за 24 матча в РПЛ. Дальше «Зенит» работал над продлением контракта Азмуна, но тот отказывался. Зимой Семак сказал конкретику о планах Азмуна: «Сейчас его желание – доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом».
По этому сезону Азмун не был ключевым игроком «Зенита» на дистанции. В первой части сезона он испытывал проблемы с травмами, поэтому пропустил даже ключевую декабрьскую игру с «Динамо». Азмун забивал только в пяти играх РПЛ, но все эти матчи «Зенит» выиграл. Соперники: «Краснодар» (2), «Спартак» (2), «Химки» (1), «Ростов» (1), ЦСКА (1).
Даже по этой статистике видно, что Азмуну больше удаются матчи со статусными командами. Тенденция работала и в Лиге чемпионов. Там Азмун забил «Ювентусу» (2:4) и «Челси» (3:3). Интересно, что до этого сезона у Азмуна не было голов в Лиге чемпионов с осени 2019-го. Тогда он тоже отличился в двух статусных матчах подряд – с «Лионом» (1:1) и «Бенфикой» (3:1).
«Зенит» подстраховался на случай ухода Азмуна: в клуб уже пришел Иван Сергеев из «Крыльев Советов» (подробно о нем – тут). Его переход не останется единственной заменой для Азмуна. Инсайдеры пишут, что «Зенит» договорился о летнем переходе 20-летнего Юри Алберто. Его агент косвенно подтверждал возможность трансфера. Говорил, что Алберто нравится проект «Зенита».
Зачем Азмун нужен «Байеру»?
«Байер» идет на третьем месте в Бундеслиге. За 20 матчей клуб набрал 35 очков. Нет проблем и с результативностью: по голам «Байер» (49) проигрывает только дортмундской «Боруссии» и «Баварии». В составе «Байера» играет форвард Патрик Шик – тот игрок, который летом колотил с центра поля на Евро-2020. Сейчас Шик имеет 18 голов в Бундеслиге.
Переход Азмуна напоминает подписание Лунева из того же «Зенита». Качественный игрок приезжает свободным агентом и готовится конкурировать за позицию, где уже есть топ-футболист. «Байер» покупал Шика за 26,5 млн евро. Его контракт действует до лета 2025 года. Поэтому просто так место в старте Азмун не получит – об этом говорят и эксперты.
Для Азмуна в такой ситуации важны два факта. Первый: Шик проводит первый турнир с такой высокой результативностью. Уже сейчас он забил в два раза больше, чем за весь прошлый сезон в «Байере». Другой момент: «Байер» готов к продаже Шика в летнее трансферное окно. Уже началась раскрутка через инсайды – Шик предложен «Боруссии» и «Барселоне».
Теперь подтверждается и инсайд «Чемпионата», который еще летом казался мистическим. «Лион» и «Байер» предлагали «Зениту» более 15 миллионов евро, но клуб отказал. Тогда Азмун серьезно относился только к предложению «Байера», потому что думал именно об игре в Бундеслиге. Подтверждены и слова гендиректора Медведева: Азмун не уйдет из «Зенита» зимой.
Что еще надо об этом знать?
Возможные перспективы Азмуна в «Байере» при здоровом Шике можно оценить по летним раскладам. Когда «Зенит» не продал Азмуна, «Байер» оставил у себя аргентинца Аларио. В августе тот получил контракт до 2024 года. Позже Аларио вышел на 13 матчей сезона Бундеслиги и даже забил там один гол. Но в среднем он проводит на поле по 16 минут. В старте – одна игра.
Азмун никогда не играл за пределами РПЛ. Он приехал в «Рубин» из молодежки «Сепахана» в 2013 году. Все клубы во взрослой карьере Азмуна: «Рубин», «Ростов», «Зенит». В «Зените» Азмун играл с 2019 года, взял там три чемпионских титула. Именно на титулы и еврокубковый опыт Азмуна обращают внимание руководители «Байера». О них они сказали в официальном анонсе.
Сердар Азмун прокомментировал будущий переход. Сказал, что смотрел за «Байером»: «Делаю шаг из лучшего клуба России в одну из лучших лиг Европы. У «Байера» есть отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от его игры. Возможность выступления в Бундеслиге выглядит волнительной для меня. Убежден, что своими футбольными способностями укреплю команду».
Сердар Азмун уже порадовался будущему переходу в инстаграме. Когда он переходил в «Зенит», клубный инстаграм имел в шесть раз меньше подписчиков. Сейчас на Азмуна подписаны 4,3 млн человек, но аккаунт постоянно растет. Количество подписчиков в инстаграме «Байера» – 1,6 млн. Сам Азмун подписался на него еще за два дня до объявления о переходе.