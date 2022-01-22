Азмун – игрок «Байера». Действие контракта начнется летом

Сердар Азмун подписал контракт с «Байером». Соглашение действует до 2027 года. До лета 2022-го Азмун продолжит выступление за «Зенит».

Он уедет в Германию свободным агентом. 30 июня 2022 года завершается контракт Азмуна с «Зенитом».

Азмун всю взрослую карьеру играл в России. В сезоне-2021/22 он сыграл 15 матчей, забил семь голов и сделал один ассист.

В «Байере» выступает бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев. В этом сезоне он провел один матч в Лиге Европы.