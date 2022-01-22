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Азмун – игрок «Байера». Действие контракта начнется летом
22 января, 20:56
Сердар Азмун подписал контракт с «Байером». Соглашение действует до 2027 года. До лета 2022-го Азмун продолжит выступление за «Зенит».
Он уедет в Германию свободным агентом. 30 июня 2022 года завершается контракт Азмуна с «Зенитом».
Азмун всю взрослую карьеру играл в России. В сезоне-2021/22 он сыграл 15 матчей, забил семь голов и сделал один ассист.
В «Байере» выступает бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев. В этом сезоне он провел один матч в Лиге Европы.
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