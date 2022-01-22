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#Сердар Азмун #Бундеслига #РПЛ #Зенит #Байер

Азмун – игрок «Байера». Действие контракта начнется летом

22 января, 20:56

Сердар Азмун подписал контракт с «Байером». Соглашение действует до 2027 года. До лета 2022-го Азмун продолжит выступление за «Зенит».

Он уедет в Германию свободным агентом. 30 июня 2022 года завершается контракт Азмуна с «Зенитом».

Азмун всю взрослую карьеру играл в России. В сезоне-2021/22 он сыграл 15 матчей, забил семь голов и сделал один ассист. 

В «Байере» выступает бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев. В этом сезоне он провел один матч в Лиге Европы.

Азмун подтвердил переход в инстаграме:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Байера»
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