Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
Фелипе Кайседо в «Лацио» уже четвертый год – за это время из-за жесткой конкуренции с Чиро Иммобиле так и не нашел места в основе. Зато идеально реализует моменты, когда Симоне Индзаги выпускает его на замену.
О феномене Кайседо мы писали еще в феврале:
Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса
Сейчас магия продолжается. Последние три матча Фелипе Кайседо:
⚽️ С «Торино» в Серии А. Вышел на поле на 73-й минуте и забил на 98-й. «Лацио» выиграл – 4:3.
⚽️ С «Зенитом» в Лиге чемпионов. Вышел на поле на 59-й минуте и забил на 82-й. Ничья.
⚽️ С «Ювентусом» в Серии А. Вышел на замену на 54-й и забил на 95-й. Ничья.
Без голов Кайседо в этих матчах «Лацио» набрал бы одно очко. Благодаря Кайседо у клуба пять очков в трех последних играх.