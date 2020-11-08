Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил

Сейчас магия продолжается. Последние три матча Фелипе Кайседо:

⚽️ С «Торино» в Серии А. Вышел на поле на 73-й минуте и забил на 98-й. «Лацио» выиграл – 4:3.

⚽️ С «Зенитом» в Лиге чемпионов. Вышел на поле на 59-й минуте и забил на 82-й. Ничья.

⚽️ С «Ювентусом» в Серии А. Вышел на замену на 54-й и забил на 95-й. Ничья.

Без голов Кайседо в этих матчах «Лацио» набрал бы одно очко. Благодаря Кайседо у клуба пять очков в трех последних играх.