Фелипе Кайседо
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#Фелипе Кайседо #Футбол #Лига чемпионов #Зенит #Ювентус #Серия А #Торино #Лацио #Чиро Иммобиле #Симоне Индзаги

Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил

08 ноября, 17:34
Илья Егоров

Фелипе Кайседо в «Лацио» уже четвертый год – за это время из-за жесткой конкуренции с Чиро Иммобиле так и не нашел места в основе. Зато идеально реализует моменты, когда Симоне Индзаги выпускает его на замену.

О феномене Кайседо мы писали еще в феврале:

Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса

Сейчас магия продолжается. Последние три матча Фелипе Кайседо:

⚽️ С «Торино» в Серии А. Вышел на поле на 73-й минуте и забил на 98-й. «Лацио» выиграл – 4:3.

⚽️ С «Зенитом» в Лиге чемпионов. Вышел на поле на 59-й минуте и забил на 82-й. Ничья.

⚽️ С «Ювентусом» в Серии А. Вышел на замену на 54-й и забил на 95-й. Ничья.

Без голов Кайседо в этих матчах «Лацио» набрал бы одно очко. Благодаря Кайседо у клуба пять очков в трех последних играх.

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Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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#Чиро Иммобиле
#Симоне Индзаги