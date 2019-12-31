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Лента
Матч-центр
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Лацио
Рим
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Сайт
https://sslazio.it/
Страна
Италия
Стадион
Олимпико
Тренер
Симоне Индзаги
С. Индзаги
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Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
#Лацио
18 марта, 16:53
Ми-ми-ми: фанат «Лацио» пригнал из США на матч с «Интером», чтобы сделать девушке сюрприз-предложение на стадионе
#Лацио
17 февраля, 17:57
Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса
#Фелипе Кайседо
03 февраля, 17:08
Большой торт, ужин в многовековом замке, файеры – так «Лацио» праздновал 120-летие
#Лацио
09 января, 12:57
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
«Ювентус» представил форму с фамилиями на арабском языке. Для разработки позвали художника
#Ювентус
21 декабря 2019, 14:10
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
Ничего про Неймара, Гризманна или Де Лигта – но еще пять трансферных историй, которые нас достали
#Гарет Бэйл
12 июля 2019, 15:58