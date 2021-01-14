🤷🏼♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
В 2017 году «Лацио» арендовал у «Браги» полузащитника Педру Нету на два года с обязательным условием выкупа, если за это время «Лацио» не вылетит в Серию Б. The Guardian пишет, что за аренду «Лацио» должен был заплатить 12,5 миллионов евро, а потом – еще 4,5 миллионов за окончательный переход. Эта информация расходится с официальными отчетами «Браги» и словами гендиректора «Лацио» Армандо Кальвери, который опроверг инсайд.
Но самое интересное в расследовании The Guardian другое – в финансовых отчетах «Лацио» есть запись, где написано, что клуб 1 июля 2018-го и 17 марта 2019-го перевел лиссабонскому «Спортингу» суммарно 11 миллионов евро.
А после приобретения прав на Нету, «Лацио» продал его «Вулверхэмптону». Но дело в том, что Нету никогда за «Спортинг» не играл.
Эти переводы оказались ошибками финансового отдела «Лацио». Эту информацию Кальвери уже подтвердил:
«К сожалению, эта ошибка, которая связана с похожими названиями у клубов. Мы скоро все исправим».
У «Спортинга» официальное название «Sporting Clube de Portugal», а у «Браги» – «Sporting Clube de Braga»
«Спортинг» не указывал в своих отчетах о деньгах «Лацио», но подтвердил ошибочные переводы в свой адрес и готов исправить ошибку итальянцев.
Но с другим футболистом «Браги» Бруну Жорданом, которого «Лацио» брал в аренду вместе с Нету, проблем не было. Клуб его выкупил и тоже скоро продал в «Вулверхэмптон».
Это уже не первый случай, когда «Лацио» по ошибке переводит деньги не туда. В 2018-м клуб переслал мошеннику из Испании последний транш за трансфер Стефана де Врея, который в электронном письме обманул «Лацио» аватаркой «Фейеноорда».