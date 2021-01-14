🤷🏼‍♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»

В 2017 году «Лацио» арендовал у «Браги» полузащитника Педру Нету на два года с обязательным условием выкупа, если за это время «Лацио» не вылетит в Серию Б. The Guardian пишет, что за аренду «Лацио» должен был заплатить 12,5 миллионов евро, а потом – еще 4,5 миллионов за окончательный переход. Эта информация расходится с официальными отчетами «Браги» и словами гендиректора «Лацио» Армандо Кальвери, который опроверг инсайд.

Но самое интересное в расследовании The Guardian другое – в финансовых отчетах «Лацио» есть запись, где написано, что клуб 1 июля 2018-го и 17 марта 2019-го перевел лиссабонскому «Спортингу» суммарно 11 миллионов евро.

А после приобретения прав на Нету, «Лацио» продал его «Вулверхэмптону». Но дело в том, что Нету никогда за «Спортинг» не играл.

Эти переводы оказались ошибками финансового отдела «Лацио». Эту информацию Кальвери уже подтвердил: