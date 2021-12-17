«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся

Как дальше развивалась ситуация

Саму историю конфликта мы рассказывали еще в мае в этом тексте:

В Серию А приходит «Салернитана» – это клуб, которым владеет президент «Лацио». Теперь за месяц он должен продать его кому-нибудь

У Лотито был месяц, чтобы продать «Салернитану» (либо «Лацио», но это совсем утопичный вариант) – до 1 июля 2021 года. Но он не выполнил это условие. Меццарома же в начале июля выступил с заявлением: «Мы с Лотито не рассматриваем вариант продажи «Салернитаны». Мы будем бороться за оба клуба, потому что это важная часть нашей жизни».

Газета Corriere dello Sport писала, что Лотито искал покупателей для 50% своей доли акций «Салернитаны». Еще регламент обязывал его покинуть все управленческие должности в структуре клуба. Он согласился. Сейчас «Салернитаной» управляет траст, главой которого стал Уго Маркетти. Раньше он рулил расследованиями по финансовым преступлениям в Guardia di Finanza). В «Салернитану» его пригласили для организации скорейшей и безболезненной продажи.

В августе Лотито сказал: «Мы говорим не о продаже мешка со сладостями. Это футбольный клуб с оценочной стоимостью в несколько десятков миллионов евро. Мы общались с потенциальными покупателями. Но, знаете, это не так просто найти нового владельца для клуба, который только-только вышел в Серию А».

В итоге Федерация футбола Италии (FIGC) дала Лотито время до 31 декабря, чтобы он нашел «Салернитане» новых владельцев. Прошло почти три месяца: Лотито так и не выполнил условие. Формально у клуба мог появиться новый владелец в конце ноября. Маркетти даже говорил, что стороны согласовали все финансовые моменты. Но сделка сорвалась.

И здесь есть два выхода:

1. Радикальный – исключение «Салернитаны», которое некоторое время рассматривала FIGC. В этом случае результаты «Салернитаны» были бы аннулированы, а оставшиеся матчи не засчитаны. Плюс с команд, сыгравших с «Салернитаной», сняли бы очки, заработанные в этих встречах. Из Серии А в таком случае на выход отправлялись лишь два клуба, а не три.

Но FIGC крайне не желает приходить к этому варианту, поскольку это нарушает целостность турнира. Поэтому, возможно, она примет второй вариант действия.

2. Лояльный – «Салернитане» позволят доиграть этот сезон в текущем состоянии. То есть с Лотито в списке акционеров. Условие то же – он не должен вмешиваться в жизнь клуба и определять его политику. Итальянские медиа пишут, что клубы Серии А не против такой схемы. В ближайшее время Федерация организует собрание представителей команд, на котором рассмотрит вопрос «Салернитаны».