«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся
Прошлой весной «Салернитана» вернулась в Серию А. Сейчас ее показатели спустя почти полгода игры в итальянской вышке такие:
- В 17 матчах команда победила лишь дважды. Не повезло «Дженоа» (1:0) и «Венеции» (2:1).
- А теперь о плохом остальная статистика команды после 17 туров: две ничьих и 13 поражений. Общий счет во всех встречах – 11:37.
- Команда логично замыкает турнирную таблицу Серии А. У нее всего 8 очков.
Теперь у «Салернитаны» появилась новая проблема – Федерация футбола Италии всерьез рассматривает ее исключение из Серии А. Причина – один и тот же владелец с «Лацио».
Как они связаны
Итальянский бизнесмен Клаудио Лотито начал свое путешествие в футболе в 2004-м. Летом того года Лотито приобрел контрольный акций «Лацио». У клуба тогда был небольшой кризис после чемпионства-1999/00: опустился в зону Кубка УЕФА, появились долги. Лотито достаточно быстро выправил финансовую ситуацию и вывел «Лацио» примерно на один постоянный уровень – постоянный участник еврокубков.
В 2008 году он говорил: «Я доволен проектом «Лацио». Мы успешны, мы играем в еврокубках. Но иногда мне не хватает какого-то базового строительства и прогресса. Так, чтобы результат особенно был заметен на дистанции».
Через два года он исполнил свою мечту, купив «Салернитану». На тот момент она бесперспективно болталась в Серии D с нависшими долгами и угрозой банкротства. В первом интервью после сделки Клаудио Лотито говорил: «Лацио» никуда не денется. Это главный для меня проект. «Салернитана» – это вызов и возможность проявить себя на новом уровне. Мы ставим перед собой максимальную задачу. Я хочу, чтобы в ближайшие годы мы задумали о выходе в Серию А».
Лотито не обманул: «Лацио» действительно остался для него приоритетным проектом, которому он и на сегодняшний день уделяет все время. «Салернитаной» же фактически управляет другой совладелец – Марко Меццарома (зять Лотито и его лучший друг). Лотито в 2016 году рассказывал, что Меццарома отвечает за оперативное управление «Салернитаны», самостоятельно выбирает тренеров, подписывает игроков. Лотито вмешивается в долгосрочное планирование и помогает с важнейшими вопросами вокруг клуба.
Вместе Лотито и Меццарома довели «Салернитану» до Серии А. А дальше столкнулись с проблемой – в одном соревновании не могут выступать клубы с одним и тем же владельцем.
Как дальше развивалась ситуация
Саму историю конфликта мы рассказывали еще в мае в этом тексте:
В Серию А приходит «Салернитана» – это клуб, которым владеет президент «Лацио». Теперь за месяц он должен продать его кому-нибудь
У Лотито был месяц, чтобы продать «Салернитану» (либо «Лацио», но это совсем утопичный вариант) – до 1 июля 2021 года. Но он не выполнил это условие. Меццарома же в начале июля выступил с заявлением: «Мы с Лотито не рассматриваем вариант продажи «Салернитаны». Мы будем бороться за оба клуба, потому что это важная часть нашей жизни».
Газета Corriere dello Sport писала, что Лотито искал покупателей для 50% своей доли акций «Салернитаны». Еще регламент обязывал его покинуть все управленческие должности в структуре клуба. Он согласился. Сейчас «Салернитаной» управляет траст, главой которого стал Уго Маркетти. Раньше он рулил расследованиями по финансовым преступлениям в Guardia di Finanza). В «Салернитану» его пригласили для организации скорейшей и безболезненной продажи.
В августе Лотито сказал: «Мы говорим не о продаже мешка со сладостями. Это футбольный клуб с оценочной стоимостью в несколько десятков миллионов евро. Мы общались с потенциальными покупателями. Но, знаете, это не так просто найти нового владельца для клуба, который только-только вышел в Серию А».
В итоге Федерация футбола Италии (FIGC) дала Лотито время до 31 декабря, чтобы он нашел «Салернитане» новых владельцев. Прошло почти три месяца: Лотито так и не выполнил условие. Формально у клуба мог появиться новый владелец в конце ноября. Маркетти даже говорил, что стороны согласовали все финансовые моменты. Но сделка сорвалась.
И здесь есть два выхода:
1. Радикальный – исключение «Салернитаны», которое некоторое время рассматривала FIGC. В этом случае результаты «Салернитаны» были бы аннулированы, а оставшиеся матчи не засчитаны. Плюс с команд, сыгравших с «Салернитаной», сняли бы очки, заработанные в этих встречах. Из Серии А в таком случае на выход отправлялись лишь два клуба, а не три.
Но FIGC крайне не желает приходить к этому варианту, поскольку это нарушает целостность турнира. Поэтому, возможно, она примет второй вариант действия.
2. Лояльный – «Салернитане» позволят доиграть этот сезон в текущем состоянии. То есть с Лотито в списке акционеров. Условие то же – он не должен вмешиваться в жизнь клуба и определять его политику. Итальянские медиа пишут, что клубы Серии А не против такой схемы. В ближайшее время Федерация организует собрание представителей команд, на котором рассмотрит вопрос «Салернитаны».
Еще одна причина для FIGC принять второй вариант – обещание Лотито. Когда начались эти разборки, он пообещал: связь между клубами в этом сезоне сведется к нулю. И обещание выполнено. Если в сезоне-2020/21 в «Салернитану» из «Лацио» пришли шесть футболистов на разных условиях, то летом не было ни одного перехода напрямую.
Исключение – Седрик Гондо. Его контракт с «Лацио» закончился 31 августа. Через 17 дней он оказался в «Салернитане» как свободный агент.