Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать

Что надо об этом знать:

• В третьем туре «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» 1:1. Счет открыл Александр Ерохин, сравнял – Фелипе Кайседо.

• В последнем матче перед ЛЧ «Зенит» сыграл вничью 2:2 с «Ахматом» в РПЛ. Он финишировал вторым по итогам первого круга.

• «Лацио» в тяжелых погодных условиях (сильный дождь и много луж на поле) обыграл 2:0 «Кротоне». «Лацио» занимает восьмое место в Серии А, отставая на два очка от лигочемпионской зоны.

• «Зенит» при поражении от «Лацио» и победе «Боруссии» над «Брюгге» досрочно лишится шансов на плей-офф ЛЧ.