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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Лацио

Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать

7 часов назад

«Зенит»

«Лацио» сыграет с «Зенитом» в четвертом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 24 ноября, начало – в 23:00 по Москве.

«Боруссия» лидирует в группе с шестью очками, у «Лацио» – пять, а у «Брюгге» – четыре. «Зенит» – на последнем месте с одним очком.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Лацио
Рим
-:-
Зенит
Санкт-Петербург

Что надо об этом знать:

• В третьем туре «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» 1:1. Счет открыл Александр Ерохин, сравнял – Фелипе Кайседо.

• В последнем матче перед ЛЧ «Зенит» сыграл вничью 2:2 с «Ахматом» в РПЛ. Он финишировал вторым по итогам первого круга.

• «Лацио» в тяжелых погодных условиях (сильный дождь и много луж на поле) обыграл 2:0 «Кротоне». «Лацио» занимает восьмое место в Серии А, отставая на два очка от лигочемпионской зоны.

• «Зенит» при поражении от «Лацио» и победе «Боруссии» над «Брюгге» досрочно лишится шансов на плей-офф ЛЧ.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Лацио» – фаворит матча по мнению букмекеров. Его победа котируется коэффициентом  1,72. Если победит «Зенит», то сыграет коэффициент 5,15.

Где смотреть матч «Лацио» – «Зенит»

Прогноз на матч «Лацио» – «Зенит»

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Как было в последнем матче:
«Зенит» 15 минут играл против ITA – такой была графика в трансляции на «Матч ТВ»
Ловрен поскользнулся – и «Зенит» упустил победу в ЛЧ. В этом матче скользили все
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