Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
«Лацио» сыграет с «Зенитом» в четвертом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 24 ноября, начало – в 23:00 по Москве.
«Боруссия» лидирует в группе с шестью очками, у «Лацио» – пять, а у «Брюгге» – четыре. «Зенит» – на последнем месте с одним очком.
Что надо об этом знать:
• В третьем туре «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» 1:1. Счет открыл Александр Ерохин, сравнял – Фелипе Кайседо.
• В последнем матче перед ЛЧ «Зенит» сыграл вничью 2:2 с «Ахматом» в РПЛ. Он финишировал вторым по итогам первого круга.
• «Лацио» в тяжелых погодных условиях (сильный дождь и много луж на поле) обыграл 2:0 «Кротоне». «Лацио» занимает восьмое место в Серии А, отставая на два очка от лигочемпионской зоны.
• «Зенит» при поражении от «Лацио» и победе «Боруссии» над «Брюгге» досрочно лишится шансов на плей-офф ЛЧ.
«Лацио» – фаворит матча по мнению букмекеров. Его победа котируется коэффициентом 1,72. Если победит «Зенит», то сыграет коэффициент 5,15.
Где смотреть матч «Лацио» – «Зенит»
Прогноз на матч «Лацио» – «Зенит»
Что еще почитать:
Ерохин классно играет в касание. Сейчас это самый яркий игрок «Зенита»
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
Игрок «Лацио» укусил соперника, пока тот жаловался судье
Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса
Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ