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Прогноз на матч «Лацио» – «Зенит»
вчера, 23:14
Матч четвертого тура Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» состоится 24 ноября. Начало – в 23:00 по Москве.
Букмекерские котировки на игру:
- Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 1,72.
- На ничью можно поставить за 4,4.
- Победа «Зенита» – 5,15.
Другие ставки:
- Вариант с форой +1 на «Зенит» идет за 1,76.
- Если в матче будет забито не менее трех голов, то сыграет коэффициент 1,85.
- Если «Зенит» получит больше желтых карточек, то сработает коэффициент 1,72.
- 3,2 – на гол Артема Дзюбы, 1,85 – Чиро Иммобиле.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном составе на игру: «Возможно, кто-то выйдет не на своей позиции. Игра в три центральных защитника имеет право на жизнь. Но сыграем ли мы так – не готов ответить на вопрос».
Возглавляющий «Лацио» Симоне Индзаги поделился своим мнением: «Нас ждет экзамен против сильной команды, у которой вернулись в строй важные футболисты. Это проверка для нас. Вопрос с выходом из группы открыт, нам нужно думать только о победе над «Зенитом», не обращая внимание на результат другого матча».
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