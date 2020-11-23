Прогноз на матч «Лацио» – «Зенит»

Букмекерские котировки на игру:

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 1,72.

На ничью можно поставить за 4,4.

Победа «Зенита» – 5,15.

Другие ставки:

Вариант с форой +1 на «Зенит» идет за 1,76.

Если в матче будет забито не менее трех голов, то сыграет коэффициент 1,85.

Если «Зенит» получит больше желтых карточек, то сработает коэффициент 1,72.

3,2 – на гол Артема Дзюбы, 1,85 – Чиро Иммобиле.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном составе на игру: «Возможно, кто-то выйдет не на своей позиции. Игра в три центральных защитника имеет право на жизнь. Но сыграем ли мы так – не готов ответить на вопрос».

Возглавляющий «Лацио» Симоне Индзаги поделился своим мнением: «Нас ждет экзамен против сильной команды, у которой вернулись в строй важные футболисты. Это проверка для нас. Вопрос с выходом из группы открыт, нам нужно думать только о победе над «Зенитом», не обращая внимание на результат другого матча».