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Фелипе Кайседо
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#Зенит #Футбол #Лига чемпионов #Фелипе Кайседо #Деян Ловрен #Лацио

Ловрен поскользнулся – и «Зенит» упустил победу в ЛЧ. В этом матче скользили все

05 ноября, 00:15

«Зенит»

«Зенит» – «Лацио» сыграли 1:1 в третьем туре Лиги чемпионов. Александр Ерохин забил с паса Артема Дзюбы, но в конце «Зенит» пропустил после удара экс-игрока «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Кайседо замкнул прострел Ачерби – вроде бы все стандартно. Если бы не один момент – Ловрен перед этим поскользнулся и не успел заблокировать удар.

Скриншот с обзора матча

Момент в динамике:

Игроки «Зенита» часто поскальзывались в этом матче. Особенно Ловрен. А в следующем моменте супермомент не забил Кузяев – просто запнулся о газон перед ударом. Визуально казалось, что у «Лацио» такой проблемы не было, но с этим не согласен Сергей Семак:

«Поле было скользким. Обе команды скользили сегодня, оно одинаково для всех. Думаю, Ловрен все равно вряд ли бы успел перехватить тот пас. Он ждал прострела больше ближе к воротам, а второй темп не успели вернуться».

«Зенит» набрал первое очко, но остальные соперники по группе далеко впереди. У «Лацио» – пять, у «Брюгге» – четыре, у «Боруссии» – три. «Брюгге» и «Боруссия» играют в третьем туре в Бельгии.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 32
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Кайседо 82
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