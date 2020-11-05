Ловрен поскользнулся – и «Зенит» упустил победу в ЛЧ. В этом матче скользили все
«Зенит» – «Лацио» сыграли 1:1 в третьем туре Лиги чемпионов. Александр Ерохин забил с паса Артема Дзюбы, но в конце «Зенит» пропустил после удара экс-игрока «Локомотива» Фелипе Кайседо.
Кайседо замкнул прострел Ачерби – вроде бы все стандартно. Если бы не один момент – Ловрен перед этим поскользнулся и не успел заблокировать удар.
Момент в динамике:
Игроки «Зенита» часто поскальзывались в этом матче. Особенно Ловрен. А в следующем моменте супермомент не забил Кузяев – просто запнулся о газон перед ударом. Визуально казалось, что у «Лацио» такой проблемы не было, но с этим не согласен Сергей Семак:
«Поле было скользким. Обе команды скользили сегодня, оно одинаково для всех. Думаю, Ловрен все равно вряд ли бы успел перехватить тот пас. Он ждал прострела больше ближе к воротам, а второй темп не успели вернуться».
«Зенит» набрал первое очко, но остальные соперники по группе далеко впереди. У «Лацио» – пять, у «Брюгге» – четыре, у «Боруссии» – три. «Брюгге» и «Боруссия» играют в третьем туре в Бельгии.