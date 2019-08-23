Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение

«Ювентус»

Забрали Сарри, подписали трех топовых свободных агентов, купили Де Лигта – теперь снова побьются за победу в ЛЧ (с чемпионатом привычно все ясно).

«Наполи»

Купив Маноласа, собрали одну из сильнейших оборон в Серии А.

«Аталанта»

Готовятся к Лиге чемпионов, где сыграют впервые в своей истории.

«Интер»

Полностью обновили состав, исходя из пожеланий Антонио Конте, но не решили главную проблему с продажей Мауро Икарди.

«Милан»

Новый тренер Марко Джампаоло пока что радует руководство идеями и планами на будущее.