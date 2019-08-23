Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
«Ювентус»
Забрали Сарри, подписали трех топовых свободных агентов, купили Де Лигта – теперь снова побьются за победу в ЛЧ (с чемпионатом привычно все ясно).
«Наполи»
Купив Маноласа, собрали одну из сильнейших оборон в Серии А.
«Аталанта»
Готовятся к Лиге чемпионов, где сыграют впервые в своей истории.
«Интер»
Полностью обновили состав, исходя из пожеланий Антонио Конте, но не решили главную проблему с продажей Мауро Икарди.
«Милан»
Новый тренер Марко Джампаоло пока что радует руководство идеями и планами на будущее.
«Рома»
За лето избавились от двух легенд: Де Росси отправился в «Боку», Тотти – на биржу труда.
«Торино»
Давно мечтают о попадании в лигочемпионскую зону – летом не продали ни одного лидера, так что шансы увеличиваются.
«Лацио»
Счастье – это когда топ-клубы не особо донимали по трансферу Милинковича-Савича.
«Сампдория»
Лишились классного тренера (но Ди Франческо тоже хорош, так что все равно будут верить) и главного плеймейкера (Прат уехал в «Лестер), но вечный Фабио Квальярелла все еще с ними.
«Болонья»
Синиша Михайлович лечится от лейкемии, но команду не бросает.
«Сассуоло»
Почти арендовали Мамману у «Зенита», но в последний момент переход заблокировал Семак.
«Удинезе»
Каким-то образом сохранили Де Пауля, хотя им интересовались «Интер», «Фиорентина» и «Милан».
СПАЛ
Имеют один из самых маленьких бюджетов Серии А, но они уже два года играет в лиге – все благодаря тренеру Семличи, который выстраивает коллектив с 2014 года.
«Парма»
Команда с главной дыркой в защите по прошлому сезону Серии А (61 пропущенный гол – больше всех среди тех, кто остался в вышке), в этом ситуация вряд ли поменяется.
«Кальяри»
Чудесным образом взяли Нандеса, Рога и Наингголана – для этого пришлось расстаться с Бареллой.
«Фиорентина»
Стала центром притяжения классных пенсионеров, иначе объяснить появление Боатенга и Рибери нельзя.
«Дженоа»
Как всегда: набрали неплохих игроков (Шоне, Сапонара, Фавилли, Стураро и Раду), но закончат сезон во второй части турнирной таблицы.
«Брешиа»
Самая веселая команда Серии А – да, Марио Балотелли теперь играет там.
«Лечче»
Когда-то Джанлуку Лападулу считали перспективным форвардом, восстанавливать этот статус он будет именно в «Лечче» (главный трансфер команды в межсезонье).
«Верона»
Чередуют сезоны в Серии А и в Серии В, пока что главные кандидаты на вылет.