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Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение

23 августа 2019, 11:59
Илья Егоров

«Ювентус»

Забрали Сарри, подписали трех топовых свободных агентов, купили Де Лигта – теперь снова побьются за победу в ЛЧ (с чемпионатом привычно все ясно).

«Наполи»

Купив Маноласа, собрали одну из сильнейших оборон в Серии А.

«Аталанта»

Готовятся к Лиге чемпионов, где сыграют впервые в своей истории.

«Интер»

Полностью обновили состав, исходя из пожеланий Антонио Конте, но не решили главную проблему с продажей Мауро Икарди.

«Милан»

Новый тренер Марко Джампаоло пока что радует руководство идеями и планами на будущее.

IMAGO-IMAGES/Global Look Press

«Рома»

За лето избавились от двух легенд: Де Росси отправился в «Боку», Тотти – на биржу труда.

«Торино»

Давно мечтают о попадании в лигочемпионскую зону – летом не продали ни одного лидера, так что шансы увеличиваются.

«Лацио»

Счастье – это когда топ-клубы не особо донимали по трансферу Милинковича-Савича.

«Сампдория»

Лишились классного тренера (но Ди Франческо тоже хорош, так что все равно будут верить) и главного плеймейкера (Прат уехал в «Лестер), но вечный Фабио Квальярелла все еще с ними.

«Болонья»

Синиша Михайлович лечится от лейкемии, но команду не бросает. 

AFLO/Global Look Press

«Сассуоло»

Почти арендовали Мамману у «Зенита», но в последний момент переход заблокировал Семак.

«Удинезе»

Каким-то образом сохранили Де Пауля, хотя им интересовались «Интер», «Фиорентина» и «Милан».

СПАЛ

Имеют один из самых маленьких бюджетов Серии А, но они уже два года играет в лиге – все благодаря тренеру Семличи, который выстраивает коллектив с 2014 года.

«Парма»

Команда с главной дыркой в защите по прошлому сезону Серии А (61 пропущенный гол – больше всех среди тех, кто остался в вышке), в этом ситуация вряд ли поменяется.

«Кальяри»

Чудесным образом взяли Нандеса, Рога и Наингголана – для этого пришлось расстаться с Бареллой.

«Фиорентина»

«Фиорентина»

Стала центром притяжения классных пенсионеров, иначе объяснить появление Боатенга и Рибери нельзя.

«Дженоа»

Как всегда: набрали неплохих игроков (Шоне, Сапонара, Фавилли, Стураро и Раду), но закончат сезон во второй части турнирной таблицы.

«Брешиа»

Самая веселая команда Серии А – да, Марио Балотелли теперь играет там.

«Лечче»

Когда-то Джанлуку Лападулу считали перспективным форвардом, восстанавливать этот статус он будет именно в «Лечче» (главный трансфер команды в межсезонье).

«Верона»

Чередуют сезоны в Серии А и в Серии В, пока что главные кандидаты на вылет.

В наших социальных сетях так же жарко, как и в Серии А
Все фото: «Ювентус»
По другим чемпионатам тоже есть такие анонсы
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
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#Милан
#Фиорентина
#Кальяри
#Верона
#Наполи
#Рома
#Торино
#Аталанта
#Болонья
#Брешиа
#Дженоа
#Интер
#Лацио
#Лечче
#Парма
#Сампдория
#Сассуоло
#СПАЛ
#Удинезе