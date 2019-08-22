Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение

«ПСЖ»

Нет, Неймара «Барселоне» еще не вернули.

«Лилль»

С продажи одного Николя Пепе в «Арсенал» получили денег на целый новый состав (потратили не все).

«Лион»

Опять упираются по трансферам: год назад не отдавали Фекира, сейчас отказывают в продаже Дембеле.

«Сент-Этьен»

Грустят, потому что Кабелья уехал в «Краснодар» за деньгами.

«Марсель»

Андре Виллаш-Боаш разгребает проблемы.