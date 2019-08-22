Лига 1
Марсель
ПСЖ
Лион
Ницца
Сент-Этьен
Страсбур
Монако
Амьен
Ренн
Лилль
Метц
Реймс
Тулуза
Анжер
Брест
Монпелье
Нант
Бордо
Дижон
Ним
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига 1 #ПСЖ #Монако #Лион #Марсель #Реймс #Амьен #Анжер #Бордо #Брест #Дижон #Лилль #Метц #Монпелье #Нант #Ним #Ницца #Ренн #Сент-Этьен #Страсбур #Тулуза

Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение

22 августа 2019, 22:30
Александр Плеханов

«ПСЖ»

Нет, Неймара «Барселоне» еще не вернули. 

«Лилль»

С продажи одного Николя Пепе в «Арсенал» получили денег на целый новый состав (потратили не все).

«Лион»

Опять упираются по трансферам: год назад не отдавали Фекира, сейчас отказывают в продаже Дембеле. 

«Сент-Этьен»

Грустят, потому что Кабелья уехал в «Краснодар» за деньгами. 

«Марсель»

Андре Виллаш-Боаш разгребает проблемы. 

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Монпелье»

Могут забить всего раз за несколько матчей, но обязательно красиво

«Ницца»

Тамез все-таки уйдет в «Спартак»?

«Реймс»

Их тренер Давид Гион претендовал на награду лучшему тренеру сезона-2018/19.

«Ним»

Первый за 25 лет сезон «Нима» в Лиге 1 получился удачным (восьмое место), сейчас перспектив намного меньше.

«Ренн»

Стали неудобным соперником для «ПСЖ» – и это уже достижение.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Страсбур»

Сложно воспринимать серьезно: весной бросили играть, когда узнали о попадании в еврокубки (выиграли Кубок, теперь в квалификации Лиги Европы).

«Нант»

Каким-то образом заманили обратно во Францию Альбана Лафона – мощного таланта из «Фиорентины».

«Анжер»

Сыграли с «Арсеналом» товарищеский матч, продали воспитанника «Арсенала» Рейна-Аделаида в «Лион», выплатили «Арсеналу» 5 миллионов евро из-за его пункта в контракте.

«Бордо»

Пропиарились на ролике с Косьельни и футболкой, под которой оказалась другая футболка. 

«Амьен»

Во второй раз сюда вернулся Гаэль Какута – и это их лучшее достижение за межсезонье. 

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Тулуза»

Казанову оставили главным тренером еще на один сезон. 

«Монако»

Головин на месте, а у клуба все равно проблемы: пропускают кучу голов, Фабрегас буянит и получает красные, Фалькао хочет уйти. 

«Дижон»

Каждый сезон с 2012 года надеются на Жулиу Тавареша – за это время он четыре сезона переходил отметку в десять голов, но в прошлом забил только пять.

«Метц»

Их вывел наверх Хабиб Диалло: он всю карьеру играет за «Брест» и «Метц», а в сезоне-2018/19 наконец-то вколотил много мячей (сразу 26). 

«Брест»

Сколько голов и ассистов сделает их лучший игрок Гаэтан Шарбонье, примерно столько очков и наберут в вышке. 

Следите за Голом в социальных сетях
Все фото: imago-images.de/Global Look Press
По другим чемпионатам тоже есть подобное
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига 1
#ПСЖ
#Монако
#Лион
#Марсель
#Реймс
#Амьен
#Анжер
#Бордо
#Брест
#Дижон
#Лилль
#Метц
#Монпелье
#Нант
#Ним
#Ницца
#Ренн
#Сент-Этьен
#Страсбур
#Тулуза