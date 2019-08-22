Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
«ПСЖ»
Нет, Неймара «Барселоне» еще не вернули.
«Лилль»
С продажи одного Николя Пепе в «Арсенал» получили денег на целый новый состав (потратили не все).
«Лион»
Опять упираются по трансферам: год назад не отдавали Фекира, сейчас отказывают в продаже Дембеле.
«Сент-Этьен»
Грустят, потому что Кабелья уехал в «Краснодар» за деньгами.
«Марсель»
Андре Виллаш-Боаш разгребает проблемы.
«Монпелье»
Могут забить всего раз за несколько матчей, но обязательно красиво.
«Ницца»
Тамез все-таки уйдет в «Спартак»?
«Реймс»
Их тренер Давид Гион претендовал на награду лучшему тренеру сезона-2018/19.
«Ним»
Первый за 25 лет сезон «Нима» в Лиге 1 получился удачным (восьмое место), сейчас перспектив намного меньше.
«Ренн»
Стали неудобным соперником для «ПСЖ» – и это уже достижение.
«Страсбур»
Сложно воспринимать серьезно: весной бросили играть, когда узнали о попадании в еврокубки (выиграли Кубок, теперь в квалификации Лиги Европы).
«Нант»
Каким-то образом заманили обратно во Францию Альбана Лафона – мощного таланта из «Фиорентины».
«Анжер»
Сыграли с «Арсеналом» товарищеский матч, продали воспитанника «Арсенала» Рейна-Аделаида в «Лион», выплатили «Арсеналу» 5 миллионов евро из-за его пункта в контракте.
«Бордо»
Пропиарились на ролике с Косьельни и футболкой, под которой оказалась другая футболка.
«Амьен»
Во второй раз сюда вернулся Гаэль Какута – и это их лучшее достижение за межсезонье.
«Тулуза»
Казанову оставили главным тренером еще на один сезон.
«Монако»
Головин на месте, а у клуба все равно проблемы: пропускают кучу голов, Фабрегас буянит и получает красные, Фалькао хочет уйти.
«Дижон»
Каждый сезон с 2012 года надеются на Жулиу Тавареша – за это время он четыре сезона переходил отметку в десять голов, но в прошлом забил только пять.
«Метц»
Их вывел наверх Хабиб Диалло: он всю карьеру играет за «Брест» и «Метц», а в сезоне-2018/19 наконец-то вколотил много мячей (сразу 26).
«Брест»
Сколько голов и ассистов сделает их лучший игрок Гаэтан Шарбонье, примерно столько очков и наберут в вышке.