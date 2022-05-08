Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Предраг Райкович П. Райкович
|Вра
|26
|35
|0
|0
|2
|0
|
2Вут Фас В. Фас
|Защ
|24
|34
|4
|0
|2
|0
|
5Юнис Абдельхамид Ю. Абдельхамид
|Защ
|34
|31
|2
|0
|5
|1
|
3Конан Конан
|Защ
|26
|28
|1
|2
|1
|0
|
32Томас Фоке Т. Фоке
|Пол
|27
|26
|1
|0
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
10
|35
|13
|12
|10
|42:43
|51
|
11
|35
|13
|9
|13
|45:48
|48
|
12
|35
|10
|13
|12
|38:38
|43
|
13
|35
|12
|7
|16
|48:53
|43
|
14
|35
|9
|9
|17
|33:47
|36
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