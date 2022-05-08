Реймс

Реймс
Reims
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www.stade-de-reims.com/
Страна
Франция
Стадион
Огюст Делоне
Тренер
Оскар Гарсия
О. Гарсия
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Предраг Райкович П. Райкович 		Вра 26 35 0 0 2 0
2
Вут Фас В. Фас 		Защ 24 34 4 0 2 0
5
Юнис Абдельхамид Ю. Абдельхамид 		Защ 34 31 2 0 5 1
3
Конан Конан 		Защ 26 28 1 2 1 0
32
Томас Фоке Т. Фоке 		Пол 27 26 1 0 5 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Реймс
-:-
Ланс
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:00
Франция. Лига 1 , 36 тур
Реймс
-
Ланс
-
Франция. Лига 1 , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Сент-Этьен
-:-
Реймс
14.05.2022 14 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 37 тур
Сент-Этьен
-
Реймс
-
Франция. Лига 1 , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Реймс
-:-
Ницца
21.05.2022 21 мая 2022 сб 22:00
Франция. Лига 1 , 38 тур
Реймс
-
Ницца
-
Франция. Лига 1 , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
10
Лилль
35 13 12 10 42:43 51
11
Брест
35 13 9 13 45:48 48
12
Реймс
35 10 13 12 38:38 43
13
Монпелье
35 12 7 16 48:53 43
14
Труа
35 9 9 17 33:47 36
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Лорьян
1 : 2
Реймс
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Лорьян
1
Реймс
2
Франция. Лига 1 , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
Реймс
0 : 1
Марсель
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 21:45
34 тур
Реймс
0
Марсель
1
Франция. Лига 1 , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
Реймс
2 : 1
Лилль
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 20:00
33 тур
Реймс
2
Лилль
1
Франция. Лига 1 , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
Монпелье
0 : 0
Реймс
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Монпелье
0
Реймс
0
Франция. Лига 1 , 32 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 18:00
Реймс
2 : 3
Ренн
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 18:00
31 тур
Реймс
2
Ренн
3
Франция. Лига 1 , 31 тур
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