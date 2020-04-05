Врач «Реймса», заболевший коронавирусом, покончил жизнь самоубийством

Врачу «Реймса» Бернару Гонсалесу было 60 на тот момент, когда он узнал, что болен коронавирусом. 5 апреля «Реймс» узнал о самоубийстве Гонсалеса.

Свои мотивы Гонсалес объяснил в предсмертной записке. Эту информацию прокомментировал мэр Рэймса Арно Робинет: «Да, он оставил предсмертную записку, и я видел ее. Но я не раскрою ее содержание. Мои мысли и молитвы вместе с семьей доктора Гонсалеса».

Произошедшее стало шоком для «Реймса». Представитель от клуба сказал, что на этой неделе видел Гонсалеса, но он не показывал никакого беспокойства. Гонсалес работал в «Реймсе» 20 лет, и его смерть была личной трагедией для президента клуба Жан-Пьера Кайо: «Я много лет знал его. Он был больше, чем просто врач «Реймса». Он помогал всем. Он был великим человеком. Он помогал в некоторых медицинских вопросах и мне. Это огромная утрата».