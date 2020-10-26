Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4

«Монпелье» в восьмом туре принимал проваливающий старт «Реймс», который шел с двумя очками после семи туров, хотя по итогам прошлого сезона эта команда попала в Лигу Европы (оттуда вылетела из-за послематчевых пенальти с «Фехерваром»).

Итог матча удивителен – 4:0 в пользу «Реймса». Как это случилось:

Уже к 31-й минуте «Реймс» вел 3:0, а к 42-й у «Монпелье» было на два игрока меньше.

В начале тайма удалился 43-летний суперветеран Илтон (уже второй раз в сезоне).

В конце – новый обладатель русского паспорта Дамьен Ле Таллек.

Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?

Если Илтон получил красную за фол последней надежды, то Ле Таллек подвел команду глупо – боднул ногой соперника в пах, да еще и на глазах судьи, который находился в нескольких метрах от него: