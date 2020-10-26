Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
«Монпелье» в восьмом туре принимал проваливающий старт «Реймс», который шел с двумя очками после семи туров, хотя по итогам прошлого сезона эта команда попала в Лигу Европы (оттуда вылетела из-за послематчевых пенальти с «Фехерваром»).
Итог матча удивителен – 4:0 в пользу «Реймса». Как это случилось:
- Уже к 31-й минуте «Реймс» вел 3:0, а к 42-й у «Монпелье» было на два игрока меньше.
- В начале тайма удалился 43-летний суперветеран Илтон (уже второй раз в сезоне).
- В конце – новый обладатель русского паспорта Дамьен Ле Таллек.
Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
Если Илтон получил красную за фол последней надежды, то Ле Таллек подвел команду глупо – боднул ногой соперника в пах, да еще и на глазах судьи, который находился в нескольких метрах от него:
Ютуб-канал Лиги 1 не позволяет встраивать видео, так что момент эпизода в динамике – доступен по ссылке.
Ле Таллек пока проводит невыдающийся сезон. Для игрока центра поля у него мало отборов и перехватов (соответственно 0,8 и 1,4 за игру в среднем), WhoScored не зафиксировал ни одного обостряющего паса, обводок было всего две, и те – неудачные. А прошло уже восемь туров.
Ошибками Ле Таллек тоже запомнился. В матче второго тура против «Ренна» (1:2) он играл центрального защитника и забил автогол:
А удвоить счет «Ренн» мог и самостоятельно после его неудачной срезки, но повезло:
«Монпелье» неплохо начал сезон во Франции с 11 очками в первых семи турах, но результаты слишком нестабильны:
- Поражение от «Ренна», потом две победы над крепкими «Ниццей» и «Лионом» плюс разгром «Анжера».
- Но затем всего очко в играх с соперниками из нижней части таблицы – «Дижоном» и «Нимом».
- И еще раннее удаление лидера Саванье в матче с «Монако» – еле спасенная ничья.
- Теперь провал с «Реймсом».
С аккуратностью у игроков «Монпелье» пока проблемы.
- Тот же матч с «Ренном» команда доигрывала вдесятером после того, как Молле заехал шипами в голову сопернику. И тоже перед перерывом, как и с «Реймсом».
- Саванье в игре с «Монако» чуть не проткнул противника насквозь. Опять удаление в первом тайме.
И еще об удалениях в чемпионате Франции:
- «Монпелье» стал лидером по красным карточкам в сезоне – скопилось уже пять. В первом тайме – четыре из них.
- Лишь четыре команды из 20-ти пока обошлись без удалений.
- Две красные в одном клубе за матч – случай нечастый, но в этом сезоне во Франции воспринимается обыденно – целых шесть команд доигрывали один из матчей вдевятером.
- А «ПСЖ» – еще и ввосьмером.