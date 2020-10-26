Дамьен Ле Таллек
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#Дамьен Ле Таллек #Лига 1 #Реймс #Монпелье
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Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4

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«Монпелье»

«Монпелье» в восьмом туре принимал проваливающий старт «Реймс», который шел с двумя очками после семи туров, хотя по итогам прошлого сезона эта команда попала в Лигу Европы (оттуда вылетела из-за послематчевых пенальти с «Фехерваром»).

Итог матча удивителен – 4:0 в пользу «Реймса». Как это случилось:

  • Уже к 31-й минуте «Реймс» вел 3:0, а к 42-й у «Монпелье» было на два игрока меньше.
  • В начале тайма удалился 43-летний суперветеран Илтон (уже второй раз в сезоне).
  • В конце – новый обладатель русского паспорта Дамьен Ле Таллек.

Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?

Если Илтон получил красную за фол последней надежды, то Ле Таллек подвел команду глупо – боднул ногой соперника в пах, да еще и на глазах судьи, который находился в нескольких метрах от него:

Скриншоты с видео

Ютуб-канал Лиги 1 не позволяет встраивать видео, так что момент эпизода в динамике – доступен по ссылке.

Ле Таллек пока проводит невыдающийся сезон. Для игрока центра поля у него мало отборов и перехватов (соответственно 0,8 и 1,4 за игру в среднем), WhoScored не зафиксировал ни одного обостряющего паса, обводок было всего две, и те – неудачные. А прошло уже восемь туров.

Ошибками Ле Таллек тоже запомнился. В матче второго тура против «Ренна» (1:2) он играл центрального защитника и забил автогол:

А удвоить счет «Ренн» мог и самостоятельно после его неудачной срезки, но повезло:

«Монпелье»  неплохо начал сезон во Франции с 11 очками в первых семи турах, но результаты слишком нестабильны:

С аккуратностью у игроков «Монпелье» пока проблемы.

www.imago-images.de / Global Look Press

И еще об удалениях в чемпионате Франции:

  • «Монпелье» стал лидером по красным карточкам в сезоне – скопилось уже пять. В первом тайме – четыре из них.
  • Лишь четыре команды из 20-ти пока обошлись без удалений.
  • Две красные в одном клубе за матч – случай нечастый, но в этом сезоне во Франции воспринимается обыденно – целых шесть команд доигрывали один из матчей вдевятером.
  • А «ПСЖ» – еще и ввосьмером.
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