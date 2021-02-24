Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
«Лацио» получил 1:4 от «Баварии» дома в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Интриги не стало еще в первом тайме – «Бавария» забила трижды.
Симоне Индзаги не стал менять схему под «Баварию» и выставил традиционные 3-5-2. Из-за травм Раду и Фелипе в линии обороны уместились Ачерби, Патрик и Мусаккио.
Все трое будут рады забыть этот день навсегда.
- Первый гол «Баварии»: Мусаккио технично вывел один на один Левандовски. Тот не простил.
- Второй: никто из защитников не поверил в мастерство 17-летнего Мусиалы. Или просто никто не успел сообразить. Тот пробил с линии штрафной, никто из троицы не помог.
- Третий: Коман удрал от Патрика и легко перефинтил Ачерби. Удар, добивание, гол.
- Четвертый: те же лица, только вместо Комана – Сане. Патрик легко переигран, а Ачерби замкнул прострел.
Итого:
❌ Мусаккио – ассист сопернику и замена уже на 30-й минуте.
❌ Патрик – дважды не успевал при голах, заменился на 53-й.
❌ Ачерби – забил в свои ворота, легко дал себя обыграть в другом голе.
Нет смысла выделять какой-то один гол – они все с грубыми просчетами обороны. Возможно, второй – в меньшей степени. В остальных – защитники «Лацио» совсем не были готовы к таким скоростям «Баварии».
- «Лацио» до этого дня был одной из четырех команд сезона, которые ни разу не проиграли в ЛЧ. Но он ни разу и не отыграл на ноль в группе.
- 30 пропущенных мячей в Серии А – обычный показатель, в нем нет ничего особенного. «Лацио» идет в таблице шестым по очкам, на этой же позиции он и по пропущенным голам.
- Семь последних домашних матчей, включая кубковый, «Лацио» выиграл. Четыре из них – всухую.
Для «Лацио» не произошло ничего поразительного (например, если бы обладал мощнейшей защитой и вдруг рассыпался), но игнорировать поражение, ссылаясь исключительно на имя соперника, никак нельзя. Дело не в количестве голов, а в том, как они были исполнены. Защита с громадным трудом реагировала на любое ускорение соперника.
Из-за этого интрига в паре кончилась обидно быстро.