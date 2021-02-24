Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена

«Лацио» получил 1:4 от «Баварии» дома в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Интриги не стало еще в первом тайме – «Бавария» забила трижды.

Симоне Индзаги не стал менять схему под «Баварию» и выставил традиционные 3-5-2. Из-за травм Раду и Фелипе в линии обороны уместились Ачерби, Патрик и Мусаккио.

Все трое будут рады забыть этот день навсегда.