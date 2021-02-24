💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»

В этом сезоне Жиру провел в АПЛ 13 матчей и забил четыре гола. В Лиге чемпионов он забивает чаще и выжигает результат для «Челси» уже в третьей игре. В группе его голы приносили победы:

⚽️ 4-й тур. Победный гол «Ренну».

⚽️⚽️⚽️⚽️ 5-й тур. Покер против «Севильи».

Так Жиру забивал за «Арсенал». Снова эпично: