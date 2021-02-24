Оливье Жиру
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#Оливье Жиру #Футбол #Лига чемпионов #Атлетико #Челси

💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»

2 часа назад

Твиттер «Челси»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» приехал в Бухарест к «Атлетико». Первый тайм прошел без голов, а во втором – Оливье Жиру сделал красиво: пробил через себя и прошил Облака. Феликс Брих засчитал гол только после VAR – офсайд не подтвердился. Магия:

«Челси» семь лет не может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов: в 1/8 финала дважды отлетал от «ПСЖ», по разу – от «Барселоны» и «Баварии». Жиру не доиграл матч до конца, но принес победу (1:0) и улучшил статистику. С сезона-2018/19 только Месси, Левандовски и Холанд забили в еврокубках больше, чем Жиру (17).

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Жиру 68

В этом сезоне Жиру провел в АПЛ 13 матчей и забил четыре гола. В Лиге чемпионов он забивает чаще и выжигает результат для «Челси» уже в третьей игре. В группе его голы приносили победы:

⚽️ 4-й тур. Победный гол «Ренну».

⚽️⚽️⚽️⚽️ 5-й тур. Покер против «Севильи».

Так Жиру забивал за «Арсенал». Снова эпично:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще немного сказочных голов
Вратарь из Германии пообещал девушке, что забьет гол. Забил – и показал сердечко ♥ ️
Тренер «Порту» в слезах праздновал гол с сыном. Пока обнимались, судья его отменил
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