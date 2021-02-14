Тренер «Порту» в слезах праздновал гол с сыном. Пока обнимались, судья его отменил
«Порту» и «Боавишта» сыграли со счетом 2:2, но матч получил неожиданного героя. На 76-й минуте на поле вышел Франсишку Консейсау. Это 18-летний сын главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау. Он проводил первую игру за первую команду, хотя попадал в заявку уже на три матча разных турниров.
Франсишку Консейсау заработал пенальти (Оливейра смазал), а потом поучаствовал в третьем голе «Порту». Пробил по воротам, Эванилсон сыграл на добивании. Судьи ВАР разглядели на повторе игру рукой у Эванилсона, поэтому отменили гол «Порту». За время до отмены Сержиу Консейсау успел поплакать в момент, когда обнимал сына.
Сержиу Консейсау рассказывал об эмоциях и после матча: «Эта эмоциональная часть обычно остается дома, когда я с ним. Здесь он такой же игрок, как и другие. Он такой же хороший, как и другие. Если мне надо обнять его, я сделаю это. Слезы были. Мы же все-таки люди». Братья Франсишку Консейсау потом выкладывали в инстаграм фото с этим празднованием.
После матча с «Боавиштой» Консейсау раскритиковал игроков: «Провальный первый тайм, худший за мое время в клубе. Футболисты вышли, но не играли. Вы должны быстро реагировать на потерю мяча. Очень плохой переход между атакой и защитой. Мало иметь контракт с «Порту», мне нужно больше. Недостаточно быть в строю или выставлять фото в соцсети».
Всего у Сержиу Консейсау пять сыновей. Четверо из них играют в футбол. Самый старший – правый защитник в «Эстрелле». Остальные раскиданы по молодежкам разных клубов, Франсишку и Родригу вместе были во второй команде «Порту». Франсишку Консейсау играет в системе клуба с 2018 года. Сейчас Transfermarkt оценивает его уже в 2,5 миллиона евро, контракт – до 2023 года.
Его брат Родригу Консейсау в момент подписания первого контракта говорил, что очень рад быть с семьей в этом клубе. Он пришел из «Бенфики». На презентации они были вместе с Франсишку – тот тоже подписывал контракт. Франсишку Консейсау впервые попал в первую команду «Порту» 15 января, когда у клуба возникли проблемы с отсутствием лидеров из-за коронавируса.
Спортивная семья Сержиу Консейсау: