Тренер «Порту» в слезах праздновал гол с сыном. Пока обнимались, судья его отменил

«Порту» и «Боавишта» сыграли со счетом 2:2, но матч получил неожиданного героя. На 76-й минуте на поле вышел Франсишку Консейсау. Это 18-летний сын главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау. Он проводил первую игру за первую команду, хотя попадал в заявку уже на три матча разных турниров.

Франсишку Консейсау заработал пенальти (Оливейра смазал), а потом поучаствовал в третьем голе «Порту». Пробил по воротам, Эванилсон сыграл на добивании. Судьи ВАР разглядели на повторе игру рукой у Эванилсона, поэтому отменили гол «Порту». За время до отмены Сержиу Консейсау успел поплакать в момент, когда обнимал сына.

Сержиу Консейсау рассказывал об эмоциях и после матча: «Эта эмоциональная часть обычно остается дома, когда я с ним. Здесь он такой же игрок, как и другие. Он такой же хороший, как и другие. Если мне надо обнять его, я сделаю это. Слезы были. Мы же все-таки люди». Братья Франсишку Консейсау потом выкладывали в инстаграм фото с этим празднованием.