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Футболисты в Португалии толкают застрявшую машину скорой. Прямо посреди поля 🚑
2 часа назад
В первом полуфинале Кубка Португалии «Брага» сыграла 1:1 с «Порту». В середине второго тайма защитнику «Браги» Давиду Карму понадобилась помощь после грубого фола Луиса Диаса. Диас был удален, а на поле выехала скорая помощь и забрала Карму.
Уехать с поля самостоятельно она не смогла – заглохла и не завелась. Толкали ее игроки «Браги» и «Порту».
На видео есть момент нарушения, а в конце ролика – эпизод с толканием машины:
На матче «Порту» уже второй раз за неделю на поле появляется машина скорой. В прошлый четверг на матче чемпионата Португалии против «Белененсеша» с форвардом «Порту» Нану столкнулся Станислав Крицюк.
Нану потерял сознание, но пришел в себя еще в машине скорой. Матч тогда был задержан на 15 минут и затем доигран.
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