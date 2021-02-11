Футболисты в Португалии толкают застрявшую машину скорой. Прямо посреди поля 🚑

В первом полуфинале Кубка Португалии «Брага» сыграла 1:1 с «Порту». В середине второго тайма защитнику «Браги» Давиду Карму понадобилась помощь после грубого фола Луиса Диаса. Диас был удален, а на поле выехала скорая помощь и забрала Карму.

Уехать с поля самостоятельно она не смогла – заглохла и не завелась. Толкали ее игроки «Браги» и «Порту».