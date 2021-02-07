Вратарь из Германии пообещал девушке, что забьет гол. Забил – и показал сердечко ♥ ️

Бунтич часто дает необычные интервью. Он рассказывал, что выбрал «Ингольштадт» по зову желудка. Тогда же назвал главную игру в сезоне – ту, на которой побывала бабушка: «Она впервые в жизни увидела мою игру вживую. Это многое для меня значило. У нас с бабушкой очень близкие отношения».

Отец Бунтича тоже был вратарем. Они всегда обсуждают матчи со стороны тактики, а мама просто критикует Бунтича за плохую игру. Сам Бунтич вспоминал, что в детстве совсем не думал о вратарской карьере. Начинал форвардом, много забивал. Все началось лет в десять, когда Бунтич заменил травмированного вратаря. Тренер порадовался – и больше его не убирал.

«Ингольштадт» нашел Бунтича в молодежке «Штуттгарта» в 2016-м. Подписал бесплатно. Сейчас 23-летний Бунтич числится в основном составе уже третий сезон. Во второй Бундеслиге он провел всего четыре матча, а в третьем дивизионе стал первым вратарем. «Ингольштадт» идет на втором месте и претендует на выход в лигу выше.