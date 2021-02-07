Вратарь из Германии пообещал девушке, что забьет гол. Забил – и показал сердечко ♥ ️
«Ингольштадт» и «Виктория Кельн» играли матч третьей немецкой лиги. «Ингольштадт» доминировал, но проигрывал до последних секунд. На 93-й минуте вратарь Фабиян Бунтич побежал на угловой и сравнял счет. Еще через 70 секунд «Ингольштадт» забил победный гол, но в нем Бунтич уже не участвовал.
Бунтич показал перчатками сердечко, когда радовался:
Бунтич рассказал: «Перед началом сезона я пообещал своей девушке, что забью гол. Теперь это сработало. На тренировках мы отрабатываем похожие действия. Было удивительно, когда мы продолжили давление после этого, полностью изменили ситуацию в матче. Надеюсь, мне больше не понадобится так бегать к чужим воротам, но я готов и ко второму голу в сезоне».
В инстаграме он опубликовал такой пост: «Подпись не требуется».
На тренировках он хорошо играет в баскетбол. Даже сравнивает себя с Леброном:
Бунтич часто дает необычные интервью. Он рассказывал, что выбрал «Ингольштадт» по зову желудка. Тогда же назвал главную игру в сезоне – ту, на которой побывала бабушка: «Она впервые в жизни увидела мою игру вживую. Это многое для меня значило. У нас с бабушкой очень близкие отношения».
Отец Бунтича тоже был вратарем. Они всегда обсуждают матчи со стороны тактики, а мама просто критикует Бунтича за плохую игру. Сам Бунтич вспоминал, что в детстве совсем не думал о вратарской карьере. Начинал форвардом, много забивал. Все началось лет в десять, когда Бунтич заменил травмированного вратаря. Тренер порадовался – и больше его не убирал.
«Ингольштадт» нашел Бунтича в молодежке «Штуттгарта» в 2016-м. Подписал бесплатно. Сейчас 23-летний Бунтич числится в основном составе уже третий сезон. Во второй Бундеслиге он провел всего четыре матча, а в третьем дивизионе стал первым вратарем. «Ингольштадт» идет на втором месте и претендует на выход в лигу выше.