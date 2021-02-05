Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга

За что именно дисквалифицирован Онана?

30 октября Онана почувствовал себя плохо и принял лекарство жены, где содержался фуросемид. Позже следы этого вещества обнаружились в анализах Онаны. Жена получила лекарство по рецепту врача.

«Аякс» рассказывает, что вратарь все это время сотрудничал с комиссией по разбирательству. Дисциплинарный орган УЕФА даже признал, что у Онаны не было злого умысла во время приема лекарства. Сам Онана уже рассказал, что перепутал таблетки жены с обычным аспирином. Потому что увидел похожую упаковку.

«Аякс» поддерживает Онану. Клуб и игрок вместе обратятся в CAS, чтобы обжаловать годовую дисквалификацию. Ван дер Сар объяснил, что клуб выступает за чистый спорт. Никто не верит в намеренное нарушение: «Мы надеялись на условное отстранение или дисквалификацию короче, чем эти двенадцать месяцев».

Что такое фуросемид? Из-за чего он запрещен в спорте?

Сам по себе фуросемид не считается допингом. В обычной жизни этот мочегонный препарат применяется при сердечной или почечной недостаточности, используется при проблемах с печенью. Фуросемид – сильнодействующее лекарство, поэтому обычно применяются его аналоги. The Village делал большой рассказ о женщинах, которые применяют фуросемид для похудения.