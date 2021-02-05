Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга
За что именно дисквалифицирован Онана?
30 октября Онана почувствовал себя плохо и принял лекарство жены, где содержался фуросемид. Позже следы этого вещества обнаружились в анализах Онаны. Жена получила лекарство по рецепту врача.
«Аякс» рассказывает, что вратарь все это время сотрудничал с комиссией по разбирательству. Дисциплинарный орган УЕФА даже признал, что у Онаны не было злого умысла во время приема лекарства. Сам Онана уже рассказал, что перепутал таблетки жены с обычным аспирином. Потому что увидел похожую упаковку.
«Аякс» поддерживает Онану. Клуб и игрок вместе обратятся в CAS, чтобы обжаловать годовую дисквалификацию. Ван дер Сар объяснил, что клуб выступает за чистый спорт. Никто не верит в намеренное нарушение: «Мы надеялись на условное отстранение или дисквалификацию короче, чем эти двенадцать месяцев».
Что такое фуросемид? Из-за чего он запрещен в спорте?
Сам по себе фуросемид не считается допингом. В обычной жизни этот мочегонный препарат применяется при сердечной или почечной недостаточности, используется при проблемах с печенью. Фуросемид – сильнодействующее лекарство, поэтому обычно применяются его аналоги. The Village делал большой рассказ о женщинах, которые применяют фуросемид для похудения.
WADA приравнивает фуросемид к допингу, потому что он позволяет выводить из организма запрещенные вещества. Фуросемид может содержаться в различных препаратах. Эффект по снижению веса – свойство фуросемида, которое любят профессиональные спортсмены. Фуросемид дешево стоит, но отпускается по рецепту врача. Он избавляет организм от лишней воды и соли.
«Ъ» в разборе допинговых дисквалификаций так описывал свойства фуросемида: «Увеличивает выведение из организма K+, Ca2+, Mg2+. Препарат может привести к значительной потере воды, но не вызывает снижения мышечного тонуса и выносливости при анаэробных нагрузках».
За обнаружение следов фуросемида обычно идет дисквалификация на один или два года. Часто на приеме фуросемида попадаются гимнасты и фигуристы.
Фигуристка Анастасия Шакун объясняла прием фуросемида тем, что страдала из-за отека. В 2002 году официальную дисквалификацию получили гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина. Они приняли пищевую добавку, в составе которой неожиданно оказался фуросемид.
На приеме фуросемида ловили 17-летнюю фигуристку Оксану Нагалатий. Так это объясняла директор СДЮШОР: «У нас фигуристы не употребляют допинг, к тому же Оксана выступает в паре, ей это никак бы не помогло. Но вес в фигурном катании – больная тема. В переходном возрасте девочки, даже если не злоупотребляют едой, начинают прибавлять килограммы».
В употреблении фуросемида подозревался легкоатлет Сергей Шубенков. Тогда «Чемпионат» разговаривал со спортивным врачом Михаилом Бутовским. Он подтвердил теорию, что не всегда в приеме фуросемида виноваты сами спортсмены: «Он мог попасть в организм случайно в загрязненном препарате или в пищевой добавке – спортивном питании».
Почему дисквалификация Онаны так важна?
Андре Онана – основной вратарь «Аякса» во всех турнирах. В сезоне-2020/21 он отыграл в чемпионате Нидерландов 20 матчей, пропустил 15 голов. Еще он был в воротах во всех шести играх группового этапа ЛЧ. Онана до последнего выходил в основе «Аякса». Последний матч перед дисквалификацией он сыграл 31 января, когда «Аякс» разгромил АЗ (3:0).
Онане 24 года. В январе 2015 года «Аякс» нашел его в молодежной команде «Барселоны». Всю взрослую карьеру Онана играет за «Аякс», но известен на мировом уровне. Регулярно вызывается в сборную Камеруна, мелькает в трансферных слухах. Весной 2020-го Онана публично говорил, что хочет уйти из «Аякса». Тогда им интересовались «ПСЖ», «Барселона» и «Челси».
«Аякс» всего за двое суток превратился в самую обсуждаемую команду Европы. За сутки до объявления о дисквалификации Онаны клуб забыл заявить на Лигу Европы Себастьяна Аллера. Он пришел зимой из «Вест Хэма» и стал самым дорогим игроком в клубе. Теперь дисквалифицирован Онана. На его позиции остаются 38-летний Стекеленбург и вратарь молодежки Схерпен.
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The Athletic подробно рассказывал историю Онаны до момента перехода в «Аякс». Уже на молодежном уровне он считался большим талантом. «Барса» рассматривала его на роль голкипера в первой команде. Тренер «Аякса» Эрик тен Хаг уже позже вбрасывал, что Онана может стать одним из лучших вратарей мира. Потому что умеет делать такое: