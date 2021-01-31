Вратарь потерял сознание в конце матча во Франции. Теперь публикует селфи из больницы
В конце матча Лиги 2 между «Каном» и «Шамбли» (2:4) вратарь Гариссон Инносент потерял сознание. В этот момент рядом с ним никого не было. На несколько минут в ворота встал защитник, а врачи унесли Инносента на носилках. На ситуацию отреагировал даже «ПСЖ», который оставил сообщение в твиттере: «Мы очень много думаем о тебе, Гаррисон».
После матча выступил тренер Паскаль Дюпраз, который рассказал подробности о состоянии Инносента: «У него были проблемы с речью и дыханием. Надеюсь, все будет хорошо. Это сцены, которые вы не ожидаете увидеть на поле. Все мои мысли сейчас с ним». Вратарь остался в больнице для дополнительного обследования.
«Кан» писал, что у клуба есть обнадеживающие новости о состоянии вратаря. Позже в твиттере выступил сам Инносент: «Спасибо всем за полученные сообщения и поддержку после инцидента, который произошел со мной во время игры прошлой ночью. Футбол – это большая семья. Просыпаюсь здоровым, слава богу. Всем хорошего дня».
Get French News со ссылкой на Ouest-France пишет, что у Инносента случился приступ тахикардии. Аномальный электрический импульс в камерах сердца заставил его биться быстрее, поэтому Инносент потерял сознание. В этой же игре травму получил вратарь «Шамбли» Ксавье Пиното. «Кан» писал на официальном сайте, что переживает и за него.
«ПСЖ» не просто так беспокоился за Гаррисона Инносента. Этот 20-летний вратарь официально принадлежит клубу, а в «Кане» играет по арендному соглашению. Недавно «ПСЖ» продлил с ним контракт до 2023 года. Инносент приезжал в тренировочный лагерь, но официальные игры проводил только в «Кане».
С Пиното все получилось страшнее, чем с Инносентом. Его увезли в больницу еще в первом тайме, когда Пиното столкнулся с игроком «Кана». Тот сразу удалился, а Пиното даже подключали к капельнице. Позже ему сделали сканирование мозга. Сам Пиното позже опубликовал заявление, где поблагодарил медицинские службы за их быстрое реагирование.