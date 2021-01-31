Вратарь потерял сознание в конце матча во Франции. Теперь публикует селфи из больницы

В конце матча Лиги 2 между «Каном» и «Шамбли» (2:4) вратарь Гариссон Инносент потерял сознание. В этот момент рядом с ним никого не было. На несколько минут в ворота встал защитник, а врачи унесли Инносента на носилках. На ситуацию отреагировал даже «ПСЖ», который оставил сообщение в твиттере: «Мы очень много думаем о тебе, Гаррисон».

После матча выступил тренер Паскаль Дюпраз, который рассказал подробности о состоянии Инносента: «У него были проблемы с речью и дыханием. Надеюсь, все будет хорошо. Это сцены, которые вы не ожидаете увидеть на поле. Все мои мысли сейчас с ним». Вратарь остался в больнице для дополнительного обследования.

«Кан» писал, что у клуба есть обнадеживающие новости о состоянии вратаря. Позже в твиттере выступил сам Инносент: «Спасибо всем за полученные сообщения и поддержку после инцидента, который произошел со мной во время игры прошлой ночью. Футбол – это большая семья. Просыпаюсь здоровым, слава богу. Всем хорошего дня».