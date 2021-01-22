Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил

Но все теперь обсуждали могучий удар Кинга. И в Книге рекордов Гиннесса подтверждают – это действительно гол с максимального расстояния в истории футбола – 96,01 метра.

Почти восемь лет вратарь Асмир Бегович держал рекорд – 91,9 метра. Он установил его за «Сток Сити» на 13-й секунде матча c «Саутгемптоном» (10-й гол в списке самых быстрых в АПЛ).

Оказалось, что Кинг и Бегович дружат и вместе играли. После матча Кинг вспомнил:

«Я стажировался в «Портсмуте», когда Бегович играл в главной команде. Познакомились через моего друга, даже носили одни перчатки. Придется с ним связаться, взять рулетку и вместе поехать узнать, кто пробил дальше. Но вообще надо ему позвонить и выразить соболезнования».