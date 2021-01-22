Том Кинг
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#Том Кинг #Футбол #Ньюпорт Каунти #Уэльс

Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил

3 часа назад

В английской Лиге 2 (четвертый по силе дивизион) забит гол, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Вратарь клуба «Ньюпорт Каунти» Том Кинг выбивал мяч от ворот. Он пролетел над всем полем, стукнулся перед чужой штрафной, и вратарь «Челтенхэм Таун» Джошуа Гриффитс не спас. 1:0 на 12-й минуте, «Челтенхэм» сравнял, «Ньюпорт» больше не забил.

Но все теперь обсуждали могучий удар Кинга. И в Книге рекордов Гиннесса подтверждают – это действительно гол с максимального расстояния в истории футбола – 96,01 метра. 

Почти восемь лет вратарь Асмир Бегович держал рекорд – 91,9 метра. Он установил его за «Сток Сити»  на 13-й секунде матча c «Саутгемптоном» (10-й гол в списке самых быстрых в АПЛ).

Оказалось, что Кинг и Бегович дружат и вместе играли. После матча Кинг вспомнил:

«Я стажировался в «Портсмуте», когда Бегович играл в главной команде. Познакомились через моего друга, даже носили одни перчатки. Придется с ним связаться, взять рулетку и вместе поехать узнать, кто пробил дальше. Но вообще надо ему позвонить и выразить соболезнования».

 Еще важный момент – Кинг не праздновал гол. Он так объяснил свои эмоции:

«Я бы никогда не смог радоваться этому. У вратарей есть свой тайный союз с неписанным правилом не праздновать такие голы. Но я просто рад, что помог команде. Перед матчем я заметил, что начался сильный ветер. Я тогда подумал, что это поможет нападающим.

Надеюсь получить в подарок на следующее Рождество новую Книгу Гиннесса, где будет вписан мой рекорд». 

Тому Кингу 25 лет. Почти всю карьеру принадлежал «Миллоуллу», ездил по арендам. И два года назад подписал контракт с «Ньюпорт Каунти». А еще стал вызываться в сборную Уэльса, потому что Кинг отказался играть за Англию (хотя имеет один матч за U17).

Еще один громкий эпизод из карьеры Кинга – случай в 2016 году. Его команда выбила мяч после травмы соперника. Но в ответ получила не пас в стиле фэйр-плей, а мощный удар. Кинг смутился и пропустил гол. Но противник не стал тоже пропускать. И из-за этого случился скандал в полупрофессиональной лиге.

Все фото: Инстаграм Тома Кинга
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