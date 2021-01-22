Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил
В английской Лиге 2 (четвертый по силе дивизион) забит гол, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Вратарь клуба «Ньюпорт Каунти» Том Кинг выбивал мяч от ворот. Он пролетел над всем полем, стукнулся перед чужой штрафной, и вратарь «Челтенхэм Таун» Джошуа Гриффитс не спас. 1:0 на 12-й минуте, «Челтенхэм» сравнял, «Ньюпорт» больше не забил.
Но все теперь обсуждали могучий удар Кинга. И в Книге рекордов Гиннесса подтверждают – это действительно гол с максимального расстояния в истории футбола – 96,01 метра.
Почти восемь лет вратарь Асмир Бегович держал рекорд – 91,9 метра. Он установил его за «Сток Сити» на 13-й секунде матча c «Саутгемптоном» (10-й гол в списке самых быстрых в АПЛ).
Оказалось, что Кинг и Бегович дружат и вместе играли. После матча Кинг вспомнил:
«Я стажировался в «Портсмуте», когда Бегович играл в главной команде. Познакомились через моего друга, даже носили одни перчатки. Придется с ним связаться, взять рулетку и вместе поехать узнать, кто пробил дальше. Но вообще надо ему позвонить и выразить соболезнования».
Еще важный момент – Кинг не праздновал гол. Он так объяснил свои эмоции:
«Я бы никогда не смог радоваться этому. У вратарей есть свой тайный союз с неписанным правилом не праздновать такие голы. Но я просто рад, что помог команде. Перед матчем я заметил, что начался сильный ветер. Я тогда подумал, что это поможет нападающим.
Надеюсь получить в подарок на следующее Рождество новую Книгу Гиннесса, где будет вписан мой рекорд».
Тому Кингу 25 лет. Почти всю карьеру принадлежал «Миллоуллу», ездил по арендам. И два года назад подписал контракт с «Ньюпорт Каунти». А еще стал вызываться в сборную Уэльса, потому что Кинг отказался играть за Англию (хотя имеет один матч за U17).
Еще один громкий эпизод из карьеры Кинга – случай в 2016 году. Его команда выбила мяч после травмы соперника. Но в ответ получила не пас в стиле фэйр-плей, а мощный удар. Кинг смутился и пропустил гол. Но противник не стал тоже пропускать. И из-за этого случился скандал в полупрофессиональной лиге.