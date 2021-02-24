Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»

Джамалу Мусиале исполнилось 17 лет 26 февраля 2020 года. Следующий день рождения он отпразднует через несколько дней после матча плей-офф против «Лацио». И надолго запомнит себя 17-летнего – именно в таком возрасте этот центральный атакующий полузащитник наставил рекордов и ярко ворвался во взрослый футбол.

• Появился на виду еще летом 2020-го, когда заменил Томаса Мюллера в игре против «Фрайбурга». И тут же вошел в историю «Баварии», как самый юный дебютант клуба в Бундеслиге – в возрасте 17 лет и 115 дней.

• 17 лет 205 дней ему было, когда он забил первый гол в Бундеслиге. Случилось это на старте сезона-2020/21, когда «Бавария» унизила «Шальке» 8:0. И снова исторический момент – моложе Мусиалы в чемпионате Германии за «Баварию» еще никто не забивал .