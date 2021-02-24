Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
Джамалу Мусиале исполнилось 17 лет 26 февраля 2020 года. Следующий день рождения он отпразднует через несколько дней после матча плей-офф против «Лацио». И надолго запомнит себя 17-летнего – именно в таком возрасте этот центральный атакующий полузащитник наставил рекордов и ярко ворвался во взрослый футбол.
• Появился на виду еще летом 2020-го, когда заменил Томаса Мюллера в игре против «Фрайбурга». И тут же вошел в историю «Баварии», как самый юный дебютант клуба в Бундеслиге – в возрасте 17 лет и 115 дней.
• 17 лет 205 дней ему было, когда он забил первый гол в Бундеслиге. Случилось это на старте сезона-2020/21, когда «Бавария» унизила «Шальке» 8:0. И снова исторический момент – моложе Мусиалы в чемпионате Германии за «Баварию» еще никто не забивал.
• В Лиге чемпионов Мусиала дебютировал осенью, даже вышел в стартовом составе на игру против «Атлетико». А забил в ворота «Лацио». И опять историческое достижение – самый юный автор гола за немецкий клуб в ЛЧ. Заодно и самый молодой англичанин, забивавший в этом турнире.
Англичанин? Немец? Может, нигериец? Тут длинная история.
- Отец-нигериец, мать-немка, сам он родился в Штутгарте.
- В семь лет уехал с мамой в Англию, где следующие восемь лет играл в академии «Челси» (а до этого – несколько месяцев за «Саутгемптон»).
- В 16 – покинул «Челси» и попал в «Баварию», вернувшись в Германию.
- При этом играл за молодежные сборные и Германии, и Англии. Но за англичан гораздо больше.
«Если такой большой немецкий клуб тобой интересуется – невозможно сказать «нет», – считает Мусиала. – К тому же я любил «Баварию» с ранних лет». Характер Мусиалы впечатлял тренера резервистов «Баварии» Себастьяна Хенесса: «Поговоришь с ним перед игрой – а он спокоен и сосредоточен».
С «Баварией» Мусиала уже в 17 лет забрал четыре трофея, да еще и половина из них – международные: к победам в немецких чемпионате и Суперкубке добавился Суперкубок УЕФА и Кубок мира среди клубов. The Guardian включил его в список 60 самых талантливых игроков мира, родившихся в 2003 году.
В сезоне-2020/21 Мусиала регулярно выходит играть за «Баварию». На замену, но зато имеет игровую практику. Помимо «Шальке», он забивал уже «Айнтрахту» и «Лейпцигу». Особенно игрой Мусиалы с «Лейпцигом» был доволен Ханс-Дитер Флик: «С владением мячом были проблемы, но дела пошли лучше, когда вышел Мусиала. Он играет зрело, хотя ему всего 17».
А это цитата директора футбольной школы в Уитгифте, где давно играл Мусиала: «Хоть он и играет за «Баварию», но до сих пор зовет меня сэром. Это о многом говорит про него. Когда он прибыл, то был мал и не слишком уверен в себе, но оживал на поле».
Контракт у Мусиалы заканчивается следующим летом, так что переподписывать его надо срочно. В январе клуб и игрок не договорились по зарплате. По данным Sport1.de, Мусиала все же останется в «Баварии» с контрактом до 2025 года, но пока официальной информации не поступало.
Пепе Рейна в начале 2000-х сыграл 49 матчей за «Барселону». Мусиала к этому времени еще даже не родился. А в 2021-м 17-летний форвард забил 38-летнему вратарю.