Еще год назад Нойер увяз в кризисе: мог уйти, разводился с женой и стал худшим вратарем лиги

Пропустил сезон из-за травмы, а следующий отыграл ужасно

В сезоне-2017/18 Нойер сломал плюсневую кость и не играл 8 месяцев (провел всего четыре матча в сезоне). Но восстановился к чемпионату мира и отыграл на нем основным.

Удивлялся даже Месси: «Очень странно, что Тер Стеген остался в запасе на ЧМ-2018. Нойер много пропустил из-за травмы, но на чемпионате мира был в основном составе».

ЧМ стал провальным и для Германии, и для самого Нойера – в трех матчах он пропустил 5. И кошмарно ошибся в решающей игре с Южной Кореей, когда в конце матча психанул, убежал с ворот и бессильно смотрел, как кореец летит к его пустой раме и хоронит чемпионов мира.