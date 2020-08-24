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#Мануэль Нойер #Бавария #Лига чемпионов #Футбол

Еще год назад Нойер увяз в кризисе: мог уйти, разводился с женой и стал худшим вратарем лиги

7 часов назад
Валера Полевиков

Нойер – герой перезапустившийся «Баварии» и финала ЛЧ. С «ПСЖ» он сделал всего три сейва, но два из них – в тяжелейших моментах: один на один, когда его расстреливали в упор.

Все медиа и соцсети снова зовут его стеной и шутят про непробиваемость. Но мы забыли, что недавно Нойер пережил дикий спад.

Пропустил сезон из-за травмы, а следующий отыграл ужасно

В сезоне-2017/18 Нойер сломал плюсневую кость и не играл 8 месяцев (провел всего четыре матча в сезоне). Но восстановился к чемпионату мира и отыграл на нем основным.

Удивлялся даже Месси: «Очень странно, что Тер Стеген остался в запасе на ЧМ-2018. Нойер много пропустил из-за травмы, но на чемпионате мира был в основном составе».

ЧМ стал провальным и для Германии, и для самого Нойера – в трех матчах он пропустил 5. И кошмарно ошибся в решающей игре с Южной Кореей, когда в конце матча психанул, убежал с ворот и бессильно смотрел, как кореец летит к его пустой раме и хоронит чемпионов мира.

Тогда настрой к нему был такой: не играл весь сезон, приехал на ЧМ и так облажался. Он все еще топ?

GES-Sportfoto / Global Look Press

Потом настал сезон-2018/19 – худший в карьере. Нойер почти не ломался и отыграл большинство матчей. Но был плох как никогда.

Он больше не тащил. Мелко ошибался. Не играл на выходах так уверенно (давили провалы + страх за рецидив травмы). Допустил важную ошибку в ЛЧ против «Ливерпуля» (когда забил Мане).

В том сезоне Нойер отбил 60.8% ударов. До этого его показатель не опускался ниже 70%, а в среднем за карьеру был 78%. В том сезоне он был третьим с конца в Бундеслиге по проценту сейвов. 

Параллельно – четыре неприятные для Нойера ситуации: с конкурентами, женой и контрактом

1. Словесная перепалка Тер Стегена и Нойера в прессе. Оба деликатно решали, кто должен играть в сборной. Многие фанаты в Германии, как тогда Месси, считали, что Тер Стеген должен стать основным, а время Нойера ушло.

SVEN SIMON / Global Look Press

2. Покупка «Баварией» Александра Нюбеля. Молодой, немец, тоже из «Шальке». Пришел и сразу заговорил, что рассчитывает быть первым номером. Немецкая пресса писала, что Нойер на это раздражался.

3. Контракт Нойера с «Баварией» истекал в 2021-м. И они долго не могли договориться о продлении. Агент намекал, что Нойер может уйти. Появлялась информация о предложении «Ювентуса».

4. Кроме проблем на работе Нойер еще терял брак с Ниной Вайсс. Они начали встречаться в 2015-м и поженились в 2017-м. Уже к январю-2020 пара развелась, но жить вместе они перестали раньше: как раз к финалу сезона-2018/2019 Нойер попал в ситуацию, где жизнь прессовала его и в карьере, и дома.

А потом все наладилось, и вернулся прежний Нойер

  • Ссора с Тер Стегеном затихла. 
  • Про Нюбеля все резко забыли. 
  • В мае 2020-го Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года.
  • Спустя четыре месяца после развода немецкие таблоиды раскидали инсайдцы, что Нойер серьезно встречается с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель: познакомил с мамой и перевез в свой дом.

В этом сезоне Нойер в порядке – почти не ошибается и снова тащит. Отраженные удары выросли на 15% (до 74,8%).

Красивая развязка всей драмы – финал Лиги чемпионов, где Нойер демонстративно показал, что он справился с тяжелым периодом. 

 

ПСЖ
Париж
0 : 1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Коман 59
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ, КАК НОЙЕР НА ЧМ-2018
Все фото: Keystone Press Agency, Peter Schatz, Pool / Global Look Press
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🇨🇵 У «Баварии» в заявке на финал было столько же французов, сколько у «ПСЖ»
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