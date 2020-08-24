Коман вырос в «ПСЖ», ушел из-за роли скамеечника – и убил его голом в самый больной момент

Воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман впервые сыграл еще в сезоне-2012/13. Тогда он стал самым молодым дебютантом в клубной истории: 16 лет, 8 месяцев, 4 дня. В том сезоне Коман вышел на один матч в Лиге 1, в следующем – еще на два. Он бесконечно брал трофеи, но не был даже игроком ротации. Так и взбесился, потому что банально хотел больше играть даже в 18 лет.

Вот рассказ самого Комана об уходе свободным агентом из «ПСЖ» в «Ювентус». Он выбрал «Юве» из-за успеха других французов. «Я много думал об этом. Пришлось принять такое решение. На меня выходили «Арсенал», «Ливерпуль», «Байер», «Бавария» и «Бордо». Много сомневался по поводу «Бордо»: разговаривал с Саньолем, он обещал мне игровое время», – говорил Коман.

«ПСЖ» пытался удержать Комана. Лоран Блан тогда прояснял, что просто так уйти в другой клуб из Франции Коману мешал пункт в контракте. «Ювентус» поступил умно. Увидел, что у нас нет силы, а потом воспользовался ситуацией», – говорил Блан. Все усилия «ПСЖ» разбивались желанием на уход от самого Комана.