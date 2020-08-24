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Коман вырос в «ПСЖ», ушел из-за роли скамеечника – и убил его голом в самый больной момент
Воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман впервые сыграл еще в сезоне-2012/13. Тогда он стал самым молодым дебютантом в клубной истории: 16 лет, 8 месяцев, 4 дня. В том сезоне Коман вышел на один матч в Лиге 1, в следующем – еще на два. Он бесконечно брал трофеи, но не был даже игроком ротации. Так и взбесился, потому что банально хотел больше играть даже в 18 лет.
Вот рассказ самого Комана об уходе свободным агентом из «ПСЖ» в «Ювентус». Он выбрал «Юве» из-за успеха других французов. «Я много думал об этом. Пришлось принять такое решение. На меня выходили «Арсенал», «Ливерпуль», «Байер», «Бавария» и «Бордо». Много сомневался по поводу «Бордо»: разговаривал с Саньолем, он обещал мне игровое время», – говорил Коман.
«ПСЖ» пытался удержать Комана. Лоран Блан тогда прояснял, что просто так уйти в другой клуб из Франции Коману мешал пункт в контракте. «Ювентус» поступил умно. Увидел, что у нас нет силы, а потом воспользовался ситуацией», – говорил Блан. Все усилия «ПСЖ» разбивались желанием на уход от самого Комана.
Уже в «Ювентусе» Коман сказал, что никогда хорошо не ощущал себя в первой команде «ПСЖ»: «Команда делилась на разные кланы». Было и хорошее: Коман не забывал бывших партнеров даже во время игры за «Ювентус» и «Баварию». В 2017-м он публично поддерживал Рабьо и прогнозировал ему карьеру одного из лучших полузащитников Европы.
Карьера Комана успешно развивалась за пределами Франции. К 24 годам он выиграл 20 трофеев в профессиональном футболе. «ПСЖ» в это же время доминировал в Лиге 1, брал все французские кубки, но только в этом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов. Для «ПСЖ» это был первый выход в финал турнира за всю клубную историю.
Там Коман и пересекся с командой, которая его воспитала. Так вышло, что именно Коман забил в этом финале единственный гол. Во второй раз в карьере он выиграл три клубных трофея за один сезон. Впервые такое происходило с Команом как раз на старте карьеры в «ПСЖ». Сейчас Коман – основной футболист «Баварии», поэтому ситуации различаются.
После финала Коман признал, что радость от победы с «Баварией» перемешивается с грустью из-за поражения «ПСЖ». «Это необыкновенное чувство, много счастья. Я на сто процентов с «Баварией», но немного расстроен из-за «ПСЖ». Хотя перед встречей с «ПСЖ» Коман максимально сглаживал – напоминал, что ушел из клуба уже шесть лет назад.
В 2017 году он уже пересекался с «ПСЖ» на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда все было легче и веселее для всех: