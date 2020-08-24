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Комментарии:
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#Бавария #Футбол #Лига чемпионов #ПСЖ

🇨🇵 У «Баварии» в заявке на финал было столько же французов, сколько у «ПСЖ»

24 августа, 00:58
Николай Живоглядов
  • В заявках команд – по пять французов.
  • «ПСЖ» выпустил в старте Мбаппе и Кимпембе (оба провели полный матч), а «Бавария» – Комана (заменен на 68-й минуте), который забил единственный и победный гол.
  • У «ПСЖ» на замену вышел Курзава, у «Баварии» – Толиссо.
  • В ответ у «ПСЖ» было двое немцев на поле + немецкий тренер + Чупо-Мотинг, у которого второе гражданство – Германии.
  • Еще клубы могли бы помериться испанцами: в заявке «ПСЖ» их четверо, у «Баварии» – трое.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / Global Look Press
Таким получился финал
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Комментарии (2)
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ilegorov
24 августа, 01:40

Всю жизнь не очень относился к ПСЖ. А тут почему-то за них в финале болел. Жаль Мбаппе, Неймара, Тухеля и даже Паредеса.

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попкорный слуга
24 августа, 11:30

Баварские французы даже больше нравятся

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