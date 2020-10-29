Все русские клубы проиграли в этом туре ЛЧ. Б – больно 🤕

Второй тур этой Лиги чемпионов закончился для русских команд неудачно – поражениями. «Локомотив» проиграл «Баварии» – 1:2, «Краснодар» – «Челси» (0:4). «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» на выезде (0:2).

Несколько фактов по этим поражениям:

• Из восьми пропущенных голов шесть залетели в ворота русских клубов после 75-й минуты.

• Общий счет во всех трех матчах 1:8 – не в пользу русских клубов.

• Средний возраст шести авторов голов в ворота «Зенита» и «Краснодара» – 22 года (взяты именно эти команды, потому что они выступали во второй игровой день).

• «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в ЛЧ до семи матчей. В последний раз «Локо» обыграл «Байер» в прошлом сезоне. Потом – шесть поражений и одна ничья.

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• У «Краснодара» в дебютной ЛЧ безвыигрышная минисерия из двух матчей.

• У «Зенита» второе поражение подряд в этом лигочемпионском сезоне. Суммарный счет – 1:4 (по два гола пропустили от «Лацио» и «Боруссии» Д).

Если брать не только этот сезон, то это третье поражение «Зенита» подряд в Лиге чемпионов – выступление в прошлогодней группе клуб закончил проигрышем «Бенфике».

• У «Зенита» три поражения подряд впервые за два года.

• В последний раз три русских клуба проигрывали в одном туре (выше квалификационного раунда) в еврокубках два года назад. Лига Евро-2018/19. Шестой тур. «Зенит» проиграл «Славии» (0:2), «Спартак» – «Вильярреалу» (0:2), а «Краснодар» – «Севилье» (0:3).

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У «Локомотива» и «Краснодара» после двух туров есть по очку – прямо сейчас они мчатся в Лигу Европы.