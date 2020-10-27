Королевский матч Зе Луиша с «Баварией». Был готов на тайм, но отбегал до конца и сделал ассист

Уже сейчас Зе Луиш приносит результат в «Локомотиве», хотя именно с форвардами у команды проблем нет. Смолов мелькает в основе весь сезон, Лисакович и Эдер забили в игре Лиги чемпионов с «Зальцбургом». Зе Луиш показал себя в дебютном матче – сразу сделал ассист на победный гол в игре с «Уфой».

Хотя Николич выпускал Зе только на замену и после каждой игры говорил, что он в не очень хорошей форме. Перед игрой с «Баварией» сказал: «Он готов сыграть 45 минут, может быть, час». Но Зе Луиш отыграл 94 минуты так, будто был в лучшей своей форме. Его выход напрямую повлиял на шансы «Локомотива» и добавил плюсов самому Зе Луишу.

Зе Луиш и клубы из России идеально подходят друг другу в Лиге чемпионов. За «Спартак» он забивал «Марибору» и «Севилье» в сезоне-2017/18. Теперь сюда добавился ассист за «Локомотив» в игре с «Баварией». Единственный гол Зе Луиша в Лиге чемпионов за команду не из России тоже связан с ней: он забивал за «Порту» в ворота «Краснодара».