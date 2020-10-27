Слободан Райкович
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Ведран Чорлука
Локомотив
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#Слободан Райкович #Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Ведран Чорлука

Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской

вчера, 22:47
Александр Плеханов

твиттер «Локомотива»

«Локомотив» проиграл «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов. В матче было две травмы, которые повлияли на результат. Еще на предматчевой разминке из состава «Локомотива» вылетел Магкеев – его заменил Куликов. В конце первого тайма травмировался Чорлука – как раз его и заменил Райкович. До этого он выходил за «Локомотив» только на минуту.

Райкович пришел в «Локомотив» два месяца назад. Сыграл минуту, а теперь вылетел с ангиной

Transfermarkt собрал все травмы Чорлуки за месяц:

  • 4 октября, мышечная травма
  • 15 октября, мышечная травма
  • 27 октября, подколенное сухожилие

Главный момент «Баварии» во втором тайме как раз связан с Райковичем. Уже на первых минутах тайма он ошибся и отдал мяч сопернику, но в этом же моменте отбил удар Киммиха из вратарской. Гилерме так порадовался, что поцеловал Райковича в затылок. Тот же Киммих позже забил победный гол дальним ударом, но до этого «Локомотив» чуть не спас ничью.

Слободан Райкович перешел в «Локомотив» летом. Ему 31 год, до этого три сезона провел в Серии B. Дебютировать за «Локомотив» постоянно не получалось. Николич выпустил Райковича всего на минуту в игре с «Зенитом», но всегда держал его на скамейке. Когда Чорлука не вышел на матч РПЛ, Райкович резко заболел ангиной. Выздоровел как раз к игре с «Баварией».

Зато у Райковича интересная история матчей против «Баварии». В сезоне-2011/12 его «Гамбург» сыграл с «Баварией» со счетом 1:1. Зато потом для Райковича была игра, где «Гамбург» пропустил от «Баварии» девять голов. Тот матч закончился со счетом 2:9, а Райкович вышел на замену в середине второго тайма. Уже за «Дармштадт» он участвовал еще в двух проигранных матчах.

Теперь все-таки проиграл еще раз:

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 70
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Горецка 13
Киммих 79
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Райкович пришел в «Локомотив» два месяца назад. Сыграл минуту, а теперь вылетел с ангиной
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Игорь Мансуров
вчера, 23:54

Чорлуке выздоровления

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